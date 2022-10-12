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США пообещали дать Украине системы ПВО как можно быстрее

Быстро создать современную глубоко эшелонированную и взаимосвязанную систему ПВО на Украине невозможно, но передать менее современные системы США постараются как можно быстрее, заявили в Пентагоне
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что системы противовоздушной и противоракетной обороны будут переданы Украине настолько быстро, «насколько это возможно физически». Это заявление Остин сделал по итогам шестой встречи представителей коалиции поддерживающих Украину стран (формат «Рамштайн»), которая состоялась в Брюсселе.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, который выступал вместе с Остином, заявил, что современную интегрированную систему ПВО на Украине будет сложно создать быстро, это задача на будущее. По его словам, участники встречи обсуждали возможность передачи Украине менее передовых систем, в том числе тех, что сейчас стоят на вооружении европейских союзников и армии США.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал эту встречу исторической. «Именно современные системы ПВО для Украины были темой наших последних разговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном», — написал Ермак в своем телеграм-канале.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна продолжит оказывать Украине помощь, в том числе военную, включая поставку передовых систем противовоздушной обороны. «Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы противовоздушной обороны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Москва неоднократно выступала против поставок оружия Украине. Последний раз это сделал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он заявил, что поставка Украине реактивных систем залпового огня повышенной дальности приведет к необратимым последствиям мировой войны. «Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности», — написал зампред Совбеза.

По словам Медведева, утверждение генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, является прямым подтверждением со стороны блока «своего участия в войне против нашей страны».

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