Глава Евросовета счел решающими для конфликта на Украине ближайшие недели
Для конфликта на Украине и мира в целом решающими будут следующие две-три недели, заявил в интервью El Mundo глава Евросовета Шарль Мишель.
«То, что произойдет в 2023 году, и многое зависит от следующих нескольких недель, — вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их», — сказал он.
Он добавил, что Киев должен получить от Запада танки, Мишель отметил, что выступает за их немедленную передачу. По данному вопросу ведутся «горячие дебаты», в том числе и относительно поставок их Германией, сказал глава Совета ЕС.
Мишель подчеркнул, что для Европы поражение Украины в конфликте будет «чрезвычайно опасным прецедентом для будущего». «Не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины», — указал политик.
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