Нуланд заявила о поддержке Украины в подготовке «мощного наступления»

Украина борется за возвращение «всей своей территории» и США будут поддерживает ее в этом столько, сколько нужно, заявила Нуланд. В Москве обещали «неминуемое возмездие» в случае попытки атак

Виктория Нуланд (Фото: Alex Brandon / CNP / Global Look Press)

США будут поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, в том числе в подготовке к «мощному наступлению для возвращения ее территории», сказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе телефонного брифинга, передает корреспондент РБК.

«Украина борется за возвращение всей своей территории в ее международных границах. Мы будем поддерживать Украину, в том числе для подготовки к следующему мощному наступлению для возвращения ее территории», — сказала она.

Нуланд также утверждает, что Россия продолжает говорить о «ложном мире». «Нам нужен прочный мир, при котором Украина сможет вновь не только выжить, но и процветать в своих международных границах. Мы не согласимся ни с каким видом ложного мира, который даст России возможность отдохнуть, перезагрузиться и вернуться», — заявила замгоссекретаря.

Ранее источники Politico рассказали о словах госсекретаря США Энтони Блинкена экспертам, что США не стимулируют ВСУ к попыткам вернуть Крым, поскольку это станет красной линией для России. При этом собеседники издания разошлись во мнении, стоит ли интерпретировать эти заявления как признак открытости Вашингтона к наступлению украинских сил на полуостров. Politico также писало со ссылкой на секретный брифинг Пентагона для конгресса, что украинская армия нескоро получит возможность осуществить наступление на Крым.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в начале февраля отмечал, что если украинская сторона нанесет удар по территории Крыма, то ее ждет «неминуемое возмездие». В крымском парламенте также выразили уверенность, что любая попытка атаковать полуостров получит сокрушительный ответ.

Украина и страны Запада считают международно признанными ее границы от 1991 года и не признают вхождение в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Российские власти неоднократно говорили, что вопрос присоединения Крыма в результате референдума 2014 года исторически закрыт, поскольку крымчане сделали свой выбор. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Киев должен уважать свободное волеизъявление жителей республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и Москва этот вопрос обсуждать не будет.