Spiegel узнал об обеспокоенности разведки ФРГ потерями ВСУ в Артемовске

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Украинская армия в борьбе за Артемовск (украинское название — Бахмут) несет большие потери, сообщил Spiegel со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Германии (BND), которые она представила депутатам Бундестага.

В документе, как пишет издание, говорится, что ВСУ в день в боях за город теряют «трехзначное число военнослужащих». В BND указали, что переход Артемовска под контроль российских сил приведет к последствиям «по всей линии обороны украинцев».

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