Минобороны сообщило о взятии добровольцами поселка Соль

По данным Минобороны, во взятии Соли участвовали «добровольцы штурмовых отрядов» при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО. Пушилин говорил о занятии этого района накануне

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Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии заняли Соль близ Соледара, сообщает Минобороны России.

«На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

За сутки на этом направлении уничтожили три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и боевую машину РСЗО «Град», а также до 90 украинских военных.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что железнодорожная станция Соль в районе Соледара перешла под контроль российских сил.

В 1999 году Верховная рада Украины включила Соль в черту города Соледара Донецкой области, до этого он был отдельным поселком городского типа.

О полном взятии Соледара в ДНР Минобороны отчиталось 13 января. За два дня до этого основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин говорил, что его подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара, причем, по его словам, в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК. В Минобороны указали, что наступательные действия в районе Соледара велись разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану. Бойцы ЧВК Вагнера, участвовавшие в штурме городских кварталов, проявили мужество и самоотверженность, отметили в министерстве.

Соледар расположен примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска. Контроль над городом позволит отрезать снабжение украинских войск в Артемовске, поясняли в Минобороны.