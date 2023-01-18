Зеленский заявил о замедлении боевых действий из-за усталости сторон

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 74,59 (+0,32) Инвестиции, 18 янв, 18:54
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 68,87 (+0,21) Инвестиции, 18 янв, 18:54
«Нет смысла играть». Эксперты о перспективах карьеры Надаля Спорт, 00:00
Шольц в Давосе ушел от ответа на вопрос о танках для Киева Политика, 00:00
Мантуров рекомендовал открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в ТЦ Бизнес, 00:00
Facebook и Instagram разрешат женщинам показывать соски Технологии и медиа, 18 янв, 23:48
Зеленский заявил о замедлении боевых действий из-за усталости сторон Политика, 18 янв, 23:38
Джонсон объяснил, почему идея договориться с Путиным «не взлетела» Политика, 18 янв, 23:36
Маск запустил опрос о «контроле над миром» Политика, 18 янв, 23:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Захарова объяснила «врожденным уродством» слова Шольца о поражении России Политика, 18 янв, 22:53
США объявят об одном из крупнейших пакетов помощи Киеву без танков Abrams Политика, 18 янв, 22:39
Вучич назвал Крым и Донбасс украинскими Политика, 18 янв, 22:26
Нацразведка США предупредила о глобальных последствиях поражения Украины Политика, 18 янв, 22:05
В Броварах объявили трехдневный траур после крушения вертолета Общество, 18 янв, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18 янв, 22:01
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 18 янв, 22:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о замедлении боевых действий из-за усталости сторон

Президент Украины Зеленский объяснил замедление хода конфликта усталостью сторон
Россия ведет «подготовку к реваншу», пока боевые действия замедлились, рассказал президент Украины. В США ранее указывали на шанс начать переговоры сторон в случае замедления конфликта

В Донбассе каждый день идут ожесточенные бои, украинские военные держатся «стойко и крепко», пока российские войска наступают, однако обе стороны утомляются, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Давосском форуме, передает портал «Страна».

«Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг тоже», — сказал он, говоря о замедлении боевых действий.

Зеленский предупредил, что Россия занимается усилением и «подготовкой к реваншу».

В Пентагоне осенью указывали, что замедление боевых действий зимой — наиболее вероятный сценарий, который предоставит возможность начать диалог Москвы и Киева. «Может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров в целях урегулирования», — пояснил в ноябре глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В последние недели в Донбассе продолжались тяжелые бои за города Артёмовск (украинское название Бахмут) и Соледар, Зеленский называл происходящее тяжелой и мучительной ситуацией. Российские войска к середине января установили полный контроль над Соледаром. В Минобороны России указывали, что этому поспособствовало мужество бойцов ЧВК Вагнера. Следующим направлением наступления российских войск станет Артёмовск, говорил глава ДНР Денис Пушилин.

Зеленский заявил о замедлении боевых действий из-за усталости сторон
Зеленский заявил о замедлении боевых действий из-за усталости сторон

Читайте на РБК Pro
Ребенок тратит много времени на уроки. Почему не надо ему помогать
Уход западных брендов запустил необратимые процессы: как меняются моллы
Айтишник через полгода: что онлайн-школы прячут за громкими обещаниями
Ранний опыт: компании в России стали чаще использовать детский труд
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Украина Донбасс

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Нацразведка США предупредила о глобальных последствиях поражения Украины
Политика
Джонсон объяснил, почему идея договориться с Путиным «не взлетела»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter