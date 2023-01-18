Зеленский заявил о замедлении боевых действий из-за усталости сторон

Россия ведет «подготовку к реваншу», пока боевые действия замедлились, рассказал президент Украины. В США ранее указывали на шанс начать переговоры сторон в случае замедления конфликта

В Донбассе каждый день идут ожесточенные бои, украинские военные держатся «стойко и крепко», пока российские войска наступают, однако обе стороны утомляются, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Давосском форуме, передает портал «Страна».

«Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг тоже», — сказал он, говоря о замедлении боевых действий.

Зеленский предупредил, что Россия занимается усилением и «подготовкой к реваншу».

В Пентагоне осенью указывали, что замедление боевых действий зимой — наиболее вероятный сценарий, который предоставит возможность начать диалог Москвы и Киева. «Может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров в целях урегулирования», — пояснил в ноябре глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В последние недели в Донбассе продолжались тяжелые бои за города Артёмовск (украинское название Бахмут) и Соледар, Зеленский называл происходящее тяжелой и мучительной ситуацией. Российские войска к середине января установили полный контроль над Соледаром. В Минобороны России указывали, что этому поспособствовало мужество бойцов ЧВК Вагнера. Следующим направлением наступления российских войск станет Артёмовск, говорил глава ДНР Денис Пушилин.