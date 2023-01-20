Минобороны России: взяты Клещеевка в ДНР и Лобковое, сбит вертолет Ми-8 Украины

Минобороны России сообщило о взятии Клещеевки и Лобкового

Российские войска установили контроль над селами Клещеевка и Лобковое, первое находится в ДНР к югу от Бахмута, второе на территории Запорожской области к северу от Токмака, сообщило Минобороны на очередном брифинге.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — также говорится в сообщении.

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