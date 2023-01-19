Почему Берлин тянет с решением о поставке тяжелых танков Киеву Без одобрения ФРГ поставлять Leopard 2 Украине не могут и другие страны Запада

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в Давосе вновь ушел от ответа на вопрос, когда Киев получит немецкие тяжелые танки Leopard 2. Почему Берлин медлит с этим решением, несмотря на давление партнеров, — разбирался РБК

Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press

В пятницу 20 января на американской базе Рамштайн в Германии пройдет восьмая встреча Контактной группы по Украине, в которую входят порядка 50 стран. Ее главной темой станет возможность поставки Киеву тяжелых боевых танков западного образца.

За неделю до нее, 14 января, офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака распространил заявление, в котором сообщил о решении Лондона передать Украине 14 британских танков Challenger 2. Таким образом, Великобритания станет первой страной, которая передаст Украине подобные вооружения. Обучение украинских танкистов работе на новой для них технике должно начаться уже в ближайшие дни.

После решения Лондона все внимание оказалось приковано к Берлину и немецким танкам Leopard 2, которые давно запрашивает Украина. Поскольку танки немецкого производства, то Германия имеет право наложить вето на их поставки Украине третьими странами, несмотря на готовность тех передать их Киеву. В настоящее время танками Leopard 2 располагают 12 стран, включая Испанию, Польшу, Грецию, Данию и Финляндию. По данным агентства Bloomberg, решение о передаче немецких танков или снятии вето на такие поставки другими странами может быть принято уже 20 января по итогам встречи в формате «Рамштайн» из-за усилившегося давления партнеров на Германию.

Как партнеры давят на ФРГ по вопросу поставки Leopard 2

Киев просит Берлин предоставить ВСУ Leopard 2 с самого начала военных действий на Украине, и ФРГ не первый месяц подвергается давлению со стороны других стран Запада, которые подталкивают Берлин не только к поставкам Leopard 2 из национальных резервов, но и к снятию вето на их поставки другими странами. По данным Politico, с начала 2023 года наибольшее давление на Берлин и федерального канцлера Олафа Шольца с этой целью оказывают Франция и Польша. Париж, по словам неназванного французского чиновника, рассчитывает на то, что решение по танкам будет принято до 22 января, на которое намечен французско-германский саммит, приуроченный к 60-летию Елисейского договора о партнерстве между странами. Возможно, именно для того, чтобы подтолкнуть Германию к положительному решению, президент Франции Эммануэль Макрон 4 января объявил о поставке украинской армии легких французских танков AMX-10RC.

Польша, в свою очередь, хотела бы сформировать широкую коалицию стран, владеющих танками Leopard 2, для их последующей передачи Киеву. Соответствующее заявление 11 января сделал президент Польши Анжей Дуда, а спустя несколько дней его повторил и премьер-министр Матеуш Моравецкий, который затем подтвердил приверженность Варшавы этому плану на международном экономическом форуме в Давосе. В интервью агентству Bloomberg «на полях» форума Моравецкий заявил, что Варшава работает над тем, чтобы убедить европейских союзников поставить Киеву до ста танков. По его словам, Польша «зарезервировала» 14 Leopard 2 для Киева и ожидает таких же шагов от Германии, Финляндии и Дании. «Несколько недель назад я уже разговаривал с Олафом (Шольцем) и пытался его убедить сделать больше», — подчеркнул польский премьер. В свою очередь, Дуда в Давосе заявил, что ожидает от Шольца объявления о поставках танков в ходе его выступления на площадке форума в среду. Но канцлер в Давосе ушел от темы, отметив, что Германия «сотрудничает по этому вопросу с друзьями и партнерами и ничего не делает в одиночку».

Президент Финляндии Саули Ниистё также объявил в январе, что страна могла бы поставить Украине Leopard 2, отметив, что, поскольку Финляндия «граничит с Россией и не входит в НАТО», ее возможности в этом смысле ограничены (финская армия располагает примерно 200 Leopard 2). К поставке тяжелых танков Украине Германию призывали также власти Великобритании и Литвы.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский адресовал аналогичную просьбу и Канаде. В понедельник премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что не исключает такой возможности.

По данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2022 года западные страны обещали поставить Украине 443 танка различных моделей. 240 из них уже поставила Польша. Поставить танки также обещали Чехия (130 штук), Словения (28 штук) и США (45 штук). Более половины обещанных танков — 280 штук — это модифицированные советские танки Т-72 (в частности, польские T-72M1 и T-72M1R). Еще 135 — неотремонтированные советские Т-72. Кроме них Словения обещает поставить 28 танков M-55S (модифицированный советский танк Т-55).



Последний раз трекер Кильского института обновлялся 7 декабря. В нем исследователи агрегируют сведения о гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине. Данные собраны на основе открытой информации из официальных правительственных источников, существующих списков помощи Украине (например, информационный бюллетень от European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) и сообщений СМИ. 25 июля прошлого года офис президента Украины подтвердил получение от Польши танков PT-91 Twardy. Однако их точное число не называлось.

Почему Берлин медлит с решением

Шольц с самого начала конфликта на Украине столкнулся с обвинениями в том, что ФРГ оказывает недостаточную военную поддержку Киеву. Канцлера критиковали за это как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе в Киеве. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявлял, что у него «складывается впечатление, что он [Шольц] не хочет одобрять поставки тяжелых вооружений несмотря на призыв бундестага». Действительно, темпы и объемы немецких поставок вооружений Киеву весной 2022 года расходились с тем, что публично обещал Берлин. В июле министр обороны Кристине Ламбрехт (в январе она ушла в отставку) признала, что Германия больше не может давать Украине оружие и технику из запасов бундесвера из-за их нехватки, но пообещала, что Берлин продолжит поддерживать Киев. В декабре Шольц был вынужден признать, что бундесвер столкнулся с нехваткой боеприпасов.

Задержки с поставками вооружений Украине были связаны не только с проблемами бундесвера, на перевооружение которого планируется выделить 100 млрд евро, но и с тем, что в течение десятилетий Германия добровольно отказывалась от наращивания производства вооружений (этот принцип был пересмотрен 24 февраля 2022 года). Сам Шольц неоднократно высказывал опасения, что поставка тяжелых вооружений Украине может привести к эскалации боевых действий. В ходе своего выступления в Давосе 18 января он вновь повторил тезис о необходимости избегать развития событий, при которых «эта война стала бы войной между Россией и НАТО». Более того, почти половина населения Германии (45%) выступает против поставок на Украину танков Leopard 2, согласно данным опроса социологического центра YouGov, проведенного по заказу DPA в конце декабря.

По данным Politico, позиция Шольца согласовывается с позицией Вашингтона — США пока также не удовлетворили просьбу Украины о поставке тяжелых танков.

При этом партнеры социал-демократов по правительственной коалиции — партия «Зеленые» и либеральная партия (СвДП) — наоборот, выступают за поставку танков Украине. Такой же позиции придерживаются и христианские демократы (ХДС), представляющие крупнейшую оппозиционную силу в бундестаге. Депутат бундестага от ХДС, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер заявил, что Шольц окружил себя людьми, «романтизирующими Россию», и призвал правительство быть менее осторожным в этом вопросе.

17 января новым главой бундесвера стал Борис Писториус, прежде глава МВД Нижней Саксонии. С его назначением многие, в том числе вице-канцлер Роберт Хабек («Зеленые») связывают надежду на положительное решение вопроса о поставке танков Украине.