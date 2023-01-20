Зеленский назвал время оружием России и призвал Запад ускорить поставки

Время должно стать оружием Украины и Запада, а Россия проиграть, убежден украинский президент. Хотя каждая единица вооружений помогает Киеву противостоять, «время пока остается российским оружием», заметил в то же время он

Владимир Зеленский (Фото: Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны ускорить поставки вооружений. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

«Мы должны ускориться! Время должно стать нашим с вами оружием так же, как ПВО и артиллерия, бронемашины и танки, о которых мы с вами говорим. Кремль должен проиграть», — сказал Зеленский перед началом встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на американской базе «Рамштайн» в Германии.

Украинский лидер отметил, что может «сотни раз» благодарить союзников за военную помощь, что «абсолютно заслуженно и справедливо», но «сотни этих «спасибо» не сотня танков». Можно сколько угодно говорить, но невозможно противопоставить слова пушкам или ракетам ПВО, указал он.

Западные страны неоднократно заверяли, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. Накануне Пентагон объявил, что Киев получит очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд, в который войдут в том числе 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker. При этом в нем не оказалось танков Abrams, о которых просил Киев. Пока отказывается поставлять свои боевые машины Leopard и Германия. Вместе с тем Великобритания пообещала передать Киеву свои танки Challenger 2, а Польша выражала готовность предоставить немецкие Leopard без согласия ФРГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о последствиях передачи украинской стороне танков, заявил, что они «будут со знаком минус, однозначно», и призвал не «преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности их что-то поменять». Убежденность в том, что Киев «может иметь какой-то успех» на поле боя, он назвал «драматическим заблуждением». «Это все приводит к тому, что конфликт деградирует, провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — уверен Песков.