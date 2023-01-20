Президент Грузии призвала ужесточить условия для россиян

Саломе Зурабишвили также выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией, не согласившись с аргументом, что это облегчит жизнь грузинских граждан

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Правительству Грузии необходимо серьезно изучить вопрос притока в страну россиян, чтобы граждане почувствовали, что их национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили.

«Нужны нормативные акты — о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ», — говорится в ее заявлении.

Она также выступила против возобновления авиасообщения с Россией. «Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, будто бы это послужит облегчению проблем проживающих в России грузин», — заявила она.

Грузия является парламентской республикой. Президент исполняет в основном представительские функции. Основные полномочия — у главы правительства.

Зурабишвили не первый раз комментирует приток россиян в страну, который произошел на фоне спецоперации на Украине и периода частичной мобилизации в России (была объявлена президентом 21 сентября, Минобороны сообщило о завершении 28 октября).

В июле грузинский президент говорила, что властям нужно задействовать все необходимые механизмы и рычаги для учета рисков в связи с потоком прибывающих в страну россиян. В октябре она допускала пересмотр «довольного либерального» визового режима с Россией. «Это все должно решить правительство вместе с обществом», — указывала она.

В ноябре Зурабишвили утверждала, что после объявления частичной мобилизации в Грузии остались 100 тыс. россиян. Остальные 600 тыс., которые пересекли границу, вероятно, потом уехали в другие страны, указывала она.

18 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. В правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после этого заявили, что приветствуют любое решение, когда речь идет об облегчении положения грузинских граждан.

Президент России Владимир Путин запретил авиакомпаниям летать в Грузию, а грузинским — в Россию летом 2019 года. Этому предшествовал скандал с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым, который во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» возмутились произошедшем, в Тбилиси начались протесты, а спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

В МИД России называли запрет на полеты временным, отметив, что для его отмены необходимо «прекращение русофобской кампании».