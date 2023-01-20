Президент Грузии призвала ужесточить условия для россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Минкульт объяснил проверки театров после интервью Дмитрия Назарова Общество, 17:09
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 17:08
В Брянской области обсудили развитие электросетевого комплекса региона Пресс-релиз, 17:04
ФРГ заявила об отсутствии у Запада единства в поставках Украине Leopard Политика, 17:03
Боррель заявил о нежелании ЕС быть стороной конфликта на Украине Политика, 17:03
Spiegel узнал об обеспокоенности разведки ФРГ потерями ВСУ в Артемовске Политика, 16:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:50
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Макрон призвал подготовить армию Франции к «вызовам века» Политика, 16:50
Британия захотела ключевую роль в «гибридном трибунале» против России Политика, 16:41
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 16:41
В Нидерландах не исключили поставку истребителей F-16 по запросу Украины Политика, 16:39
Зеленский назвал время оружием России и призвал Запад ускорить поставки Политика, 16:29
Меняйся или умри: как скорректировать работу компании в кризис Pro, 16:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:27
Война санкций ,  
0 

Президент Грузии призвала ужесточить условия для россиян

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией
Саломе Зурабишвили также выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией, не согласившись с аргументом, что это облегчит жизнь грузинских граждан
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Правительству Грузии необходимо серьезно изучить вопрос притока в страну россиян, чтобы граждане почувствовали, что их национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили.

«Нужны нормативные акты — о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ», — говорится в ее заявлении.

Она также выступила против возобновления авиасообщения с Россией. «Я не могу согласиться с аргументом, который используется в поддержку этой позиции, будто бы это послужит облегчению проблем проживающих в России грузин», — заявила она.

Грузия является парламентской республикой. Президент исполняет в основном представительские функции. Основные полномочия — у главы правительства.

Зурабишвили не первый раз комментирует приток россиян в страну, который произошел на фоне спецоперации на Украине и периода частичной мобилизации в России (была объявлена президентом 21 сентября, Минобороны сообщило о завершении 28 октября).

В июле грузинский президент говорила, что властям нужно задействовать все необходимые механизмы и рычаги для учета рисков в связи с потоком прибывающих в страну россиян. В октябре она допускала пересмотр «довольного либерального» визового режима с Россией. «Это все должно решить правительство вместе с обществом», — указывала она.

Читайте на РБК Pro
Неизвестные инвесторы скупают запасы золота. Что происходит на рынке
Как выбрать инвестиционного советника, который вас не обанкротит
«Лифт-спич» на пальцах: формула для быстрой и эффективной презентации
Ранний опыт: компании в России стали чаще использовать детский труд

В ноябре Зурабишвили утверждала, что после объявления частичной мобилизации в Грузии остались 100 тыс. россиян. Остальные 600 тыс., которые пересекли границу, вероятно, потом уехали в другие страны, указывала она.

18 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. В правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после этого заявили, что приветствуют любое решение, когда речь идет об облегчении положения грузинских граждан.

Президент России Владимир Путин запретил авиакомпаниям летать в Грузию, а грузинским — в Россию летом 2019 года. Этому предшествовал скандал с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым, который во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» возмутились произошедшем, в Тбилиси начались протесты, а спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

В МИД России называли запрет на полеты временным, отметив, что для его отмены необходимо «прекращение русофобской кампании».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Россия Грузия перелеты Саломе Зурабишвили
Материалы по теме
МИД Украины счел «реверансами» заявления России и Грузии об авиасообщении
Политика
Лавров заявил о надежде на скорое возобновление авиасообщения с Грузией
Политика
Россияне за год отправили в Грузию половину суммы всех переводов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter