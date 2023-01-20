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МИД Украины счел «реверансами» заявления России и Грузии об авиасообщении

МИД Украины выступил с критикой заявлений России и Грузии о восстановлении авиасообщения
Полеты между Россией и Грузией приостановлены с 2019 года. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что авиасообщение будет восстановлено, позитивно эту идею оценили и в правящей партии Грузии. Но президент страны против
Фото: Зураб Курцикидзе / EPA / ТАСС
Фото: Зураб Курцикидзе / EPA / ТАСС

Заявления некоторых грузинских политиков о возможности восстановить прерванное в 2019 году авиасообщение с Россией — это реверанс в адрес Москвы, говорится в заявлении украинского МИДа, опубликованного на сайте посольства Украины в Грузии.

За восстановление авиасообщения высказалась и российская сторона в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа. <...> подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе», — сказано в заявлении представителя украинского МИДа Олега Николенко.

Киев также пожаловался на «отсутствие действенной солидарности» Тбилиси на фоне российско-украинского конфликта. Грузия отказалась вводить санкции против России и поставлять Украине оружие, Николенко назвал это «политической подлостью». По его словам, поддержка Украины отвечает интересам Грузии.


Лавров 18 января заявил, что уважает «мужество» Грузии, потому что она руководствуется «своими интересами и интересами своей экономики», несмотря на давление Запада и требования ввести санкции против России. Министр также выразил надежду, что между странами возобновятся авиаперевозки.

Они прекратились в июле 2019 года по указу президента Владимира Путина на фоне протестов в Тбилиси после инцидента с депутатом Государственной думы от КПРФ Сергеем Гавриловым. Во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии тот сел в кресло спикера.

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Заявление Лаврова позитивно оценили в правящей партии «Грузинская мечта». «Если полеты будут восстановлены, это будет важно для соотечественников и будет только приветствоваться», — заявил ее председатель Ираклий Кобахидзе, передает портал Civil Georgia.

Но президент страны Саломе Зурабишвили не согласилась с такой позицией. Она усомнилась, что возобновление авиасообщения «послужит облегчению проблем проживающих в России грузин».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Грузия Украина авиация Сергей Лавров Саломе Зурабишвили
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