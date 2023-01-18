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Лавров заявил о надежде на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Лавров: отказ Грузии от антироссийских санкций вызывает уважение
Глава МИД России отметил отказ Грузии от санкций и выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение между странами, отмененное в 2019 году
Тбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия (Фото: Зураб Курцикидзе / EPA / ТАСС)

Способность правительства Грузии руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, несмотря на давление со стороны Запада, вызывает уважение, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

По словам министра, Россия наблюдает, как Запад оказывает давление на Грузию и другие страны, требуя присоединиться к антироссийским санкциям.

«То, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что [они будут] руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение», — сказал он на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

Лавров также выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией будет вскоре возобновлено. Он отметил, что в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% во многом благодаря туризму и торговым отношениям с Россией. «Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются», — заключил он.

Президент России Владимир Путин запретил полеты российских авиакомпаний с 8 июля 2019 года. Грузинским авиакомпаниям также запретили летать в Россию. Сейчас россияне могут попасть в Грузию через третьи страны — например, Армению или Турцию.

Это решение было принято на фоне протестов в Тбилиси после инцидента с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым, который во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

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Это возмутило депутатов оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия». Протестующие стали требовать отставки спикера Ираклия Кобахидзе. Он ушел со своего поста с 21 июня.

В российском МИДе отмечали, что запрет на авиасообщение с Грузией носит временный характер и для его отмены необходимо «прекращение русофобской кампании», «более взвешенная политика» в отношении России и «исчезновение угроз для безопасности» россиян.

Грузия стала одним из самых популярных направлений среди россиян, уезжавших из страны после начала спецоперации. Напрямую попасть из России в страну можно только сухопутным маршрутом, через пограничный пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

После объявления 21 сентября 2022 года Путиным частичной мобилизации в России за несколько дней на «Верхнем Ларсе» образовались очереди. В день границу пересекало около 10 тыс. машин.

По данным МВД Грузии на конец октября, в стране находились 112 733 гражданина России, приехавших с января по сентябрь.

В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что с 21 сентября границу с республикой пересекли более 700 тыс. россиян. Из них 600 тыс. россиян потом уехали, примерно 100 тыс. человек остались, добавила она.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
МИД Сергей Лавров Грузия Запад
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