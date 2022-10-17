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В Грузии допустили пересмотр «либерального» визового режима с Россией

Президент Грузии: пересмотр визового режима с Россией возможен, решать будет правительство
Если Грузия решит пересмотреть условия визового режима с Россией, то принимать решение будет правительство страны, заявила президент Саломе Зурабишвили. Сейчас в Грузии россияне могут находиться без визы в течение года непрерывно
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Визовый режим Грузии с Россией, возможно, придется пересмотреть, однако делать это должно грузинское правительство после общественного обсуждения. Такое мнение выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Молдавию, где она выступала на совместной пресс-конференции с президентом страны Майей Санду.

«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим [c Россией], который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. <...> Это все должно решить правительство вместе с обществом», — сказала Зурабишвили (цитата по ТАСС).

Безвизовый режим между Россией и Грузией действует с 2012 года. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

Как россияне переходят границу на КПП «Верхний Ларс». Фоторепортаж
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В середине сентября председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе говорил, что власти страны не видят необходимости в том, чтобы пересматривать существующие правила. «Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим», — говорил Кобахидзе. По его словам, за отмену безвизового режима выступает радикальная оппозиция страны.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. После этого на сухопутной границе с Грузией образовались очереди и пробки из автотранспорта, грузинские таможенные пункты пропуска перешли на особый режим работы. Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев говорил, что на российско-грузинской границе в регионе скопилось почти 5 тыс. автомобилей, в том числе 1,3 тыс. грузовых.

Глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури говорил, что не видит оснований для ограничения въезда российских граждан. «Российские граждане всегда приезжали в Грузию, почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах», — говорил Гомелаури в конце сентября. По его словам, за неделю после начала мобилизации число прибывших из России увеличилось на 40–45%, хотя 60% из них потом покидают Грузию.

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27 сентября Главное управление МВД по Северной Осетии сообщило, что на КПП «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт военкомата.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Молдавия Грузия Визовый режим Россия
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