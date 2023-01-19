Минюст США анонсировал передачу Украине части замороженных активов России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 16:20
Рогов заявил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожье Политика, 19:48
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 19:46
Отчет: жертвы криптохакеров стали реже платить выкуп Крипто, 19:43
Минфин США потерял возможность наращивать госдолг Экономика, 19:33
Пригожин решил отдать Венедиктову победу в суде из-за слов о хозяине ЧВК Политика, 19:32
Воспитанник «Тоттенхэма» погиб в 25 лет в Майами Спорт, 19:28
Минфин напомнил размер маткапитала после индексации 1 февраля Общество, 19:26
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Власти изменили правила заявок на отсрочку от весеннего призыва для ИТ Общество, 19:22
Захарова сравнила киевские власти и ИГ из-за убийства СБУ переговорщика Политика, 19:19
Минюст США анонсировал передачу Украине части замороженных активов России Политика, 19:18
Ушедшие концерны начали отключать Россию от программ для ремонта машин Авто, 19:11
«Бавария» нашла замену сломавшему в отпуске ногу Нойеру Спорт, 19:06
Инвестиции в недвижимость России побили исторический рекорд Недвижимость, 18:54
Генерал Соболев после критики Кадырова признал бороды допустимыми в армии Политика, 18:49
Война санкций ,  
0 

Минюст США анонсировал передачу Украине части замороженных активов России

Минюст США сообщил о намерении передать Украине часть замороженных российских активов
После начала российский спецоперации западные страны заблокировали свыше $300 млрд российских резервов. Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов анонсировал их скорую передачу Украине
Фото: Eric Vidal / Reuters
Фото: Eric Vidal / Reuters

Власти США намерены в ближайшее время начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины, сообщил руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.

«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий», — сказал он, выступая в университете Хадсона (цитата по ТАСС). 

О том, что замороженные на Западе средства России вскоре могут быть направлены на восстановление Украины, также заявил глава Евросовета Шарль Мишель, который в настоящее время находится с официальным визитом в Киеве. «Ущерб должен быть компенсирован. Мы заморозили российские активы на 300 миллиардов евро. Я уверен, что они должны и будут использованы для восстановления Украины», — сказал Мишель, выступая в Верховной раде (цитата по «РИА Новости»).

В феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, западные страны ввели санкции против российского Центробанка и заморозили его валютные активы за рубежом. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов или около $300 млрд. Bloomberg сообщал о заморозке $311 млрд российских резервов и еще €19 млрд у попавших под санкции бизнесменов.

В конце марта ЦБ ввел зеркальные меры «на сопоставимую сумму». Регулятор ограничил движение капитала, запретил продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод ими средств из российской финансовой системы. Выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, возможны теперь только с разрешения правительственной комиссии.

Кремль, комментируя санкции против ЦБ, называл действия стран Запада кражей. «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность, в данном случае государственную собственность, и на частную собственность», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте на РБК Pro
Неизвестные инвесторы скупают запасы золота. Что происходит на рынке
Почему есть мясо — нормально: шесть научно обоснованных причин
В России появился мировой электросетевой гигант. Что ожидать от его акций
Как понять, тем ли в жизни занимается человек

В то же время Украина неоднократно предлагала направить конфискованные активы на помощь Киеву. В ноября с аналогичным предложением выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, она предложила объединить заблокированные на зарубежных счетах средства ЦБ России и конфискованные из-за санкций активы «русских олигархов» в специальный фонд для помощи Украине.

США изначально выступали против конфискации активов России, называя это невозможным с юридической точки зрения. Тем не менее уже 22 декабря сенат США утвердил поправку в американский бюджет, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минюст США активы России Украина санкции Военная операция на Украине
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter