Минюст США анонсировал передачу Украине части замороженных активов России

После начала российский спецоперации западные страны заблокировали свыше $300 млрд российских резервов. Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту российских активов анонсировал их скорую передачу Украине

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Власти США намерены в ближайшее время начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины, сообщил руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.

«В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий», — сказал он, выступая в университете Хадсона (цитата по ТАСС).

О том, что замороженные на Западе средства России вскоре могут быть направлены на восстановление Украины, также заявил глава Евросовета Шарль Мишель, который в настоящее время находится с официальным визитом в Киеве. «Ущерб должен быть компенсирован. Мы заморозили российские активы на 300 миллиардов евро. Я уверен, что они должны и будут использованы для восстановления Украины», — сказал Мишель, выступая в Верховной раде (цитата по «РИА Новости»).

В феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, западные страны ввели санкции против российского Центробанка и заморозили его валютные активы за рубежом. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов или около $300 млрд. Bloomberg сообщал о заморозке $311 млрд российских резервов и еще €19 млрд у попавших под санкции бизнесменов.

В конце марта ЦБ ввел зеркальные меры «на сопоставимую сумму». Регулятор ограничил движение капитала, запретил продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и вывод ими средств из российской финансовой системы. Выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, возможны теперь только с разрешения правительственной комиссии.

Кремль, комментируя санкции против ЦБ, называл действия стран Запада кражей. «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность, в данном случае государственную собственность, и на частную собственность», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время Украина неоднократно предлагала направить конфискованные активы на помощь Киеву. В ноября с аналогичным предложением выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, она предложила объединить заблокированные на зарубежных счетах средства ЦБ России и конфискованные из-за санкций активы «русских олигархов» в специальный фонд для помощи Украине.

США изначально выступали против конфискации активов России, называя это невозможным с юридической точки зрения. Тем не менее уже 22 декабря сенат США утвердил поправку в американский бюджет, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине.