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NYT узнала о согласии США помочь Украине с ударами по Крыму

NYT: власти США готовы помочь ВСУ ударить по Крыму для усиления позиции в переговорах
Позиция Киева в любых будущих переговорах с Россией будет сильнее, если Москва увидит угрозу контролю над Крымом, к такому мнению склоняются в Вашингтоне. Ранее Владимир Путин говорил, что страна будет защищена всеми средствами

Администрация президента США начала признавать, что Киеву, вероятно, потребуется оружие для атаки на Крым, даже если такой шаг будет грозить эскалацией конфликта, сообщили источники The New York Times среди американских чиновников, сославшихся на ход переговоров с украинскими коллегами.

Изменение позиции Вашингтона собеседники газеты связали со сложившимся мнением, что если Россия почувствует риск потери контроля над Крымом, это укрепит позиции Украины на любых будущих переговорах. Среди чиновников и экспертов в США ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения Россией ответного удара тактическим ядерным оружием, при этом, по их мнению, риск такого сценария все еще сохраняется.

Власти США обсуждают с коллегами из Украины возможность использования поставляемого оружия (от РСЗО HIMARS до бронемашин Bradley) для атаки Крыма, либо Крымского моста, пишет издание.

Нахождение в Крыму военных баз стало ключевой причиной быстрого взятия Россией под контроль Херсонской области, главной целью Киева стало ослабление группировки войск на полуострове, сказал бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Фредерик Ходжес.

Россия присоединила Крым по результатам прошедшего весной 2014 года референдума, президент Владимир Путин называл вопрос его территориальной принадлежности закрытым вопросом. Власти Украины отказывались признать изменения, настаивая, что он остается территорией страны, аналогичной позиции придерживаются большинство стран мира.

В Киеве обещали вернуть полуостров под контроль «любыми средствами» без консультаций с другими государствами. «Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость и наша воля уже есть», — сказал в декабре украинский президент Владимир Зеленский.

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Путин предупреждал, что территория России будет защищена «всеми имеющимися у нас силами и средствами». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил, что в случаи атаки ВСУ на Крым, «для них всех там одномоментно наступит судный день», от чего «укрыться будет очень сложно».

NYT узнала о согласии США помочь Украине с ударами по Крыму
NYT узнала о согласии США помочь Украине с ударами по Крыму

 

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