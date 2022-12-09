Кулеба заявил, что США не запрещали использовать свое оружие против Крыма

Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС

Соединенные Штаты не запрещают Киеву использовать переданное оружие против Крыма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам дипломата, Украина обязалась не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по российской территории, однако на Крым это обязательство не распространяется, поскольку полуостров «международно признан украинской территорией». «Украина вернет все свои территории, включая Крым, часть военным путем, часть дипломатическим путем», — подчеркнул Кулеба.

Кроме этого, глава украинского МИДа отметил, Киев никогда не пойдет на мирное соглашение с Москвой, если Крым останется под российским контролем.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, где 95% участников высказались за присоединение полуострова. Украина, США и ряд европейских стран отказались признать результаты голосования, называя присоединение Крыма «незаконной аннексией». В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова «решен окончательно».

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