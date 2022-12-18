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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о начале борьбы за Крым «в головах людей»

Зеленский: операция по освобождению Крыма «началась в головах людей»
Президент Украины заявил, что украинцы «полны решимости» вернуть Крым. Ранее в Кремле говорили, что слова Зеленского о планах возвращения Крыма означают, что Киев не готов решить конфликт мирным путем
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Операция по освобождению Крыма «началась в головах людей», считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось, наша решимость и наша воля уже есть», — сказал украинский лидер в интервью LCI. Когда развернется сама операция, «вы об этом услышите», пообещал он. Зеленский признал, что борьба будет тяжелой и «легко никто не отпустит», но заверил, что украинцы «полны решимости».

В конце августа украинский президент выражал готовность вернуть Крым «любыми средствами», которые Киев сочтет «правильными». «Это будет реанимация мирового правопорядка», — отмечал он. По его словам, после отвоевывания полуострова он хотел бы в первую очередь увидеть море (у жены Зеленского Елены есть квартира в Крыму, купленная в 2013 году, еще до присоединения полуострова к России).

В ноябре Зеленский говорил, что Украина будет наступать до тех пор, пока не возьмет полуостров, так как пока Россия не оставит Донбасс и Крым, конфликт не закончится и будет лишь заморожен. В то же время президент Украины не исключал возвращения Крыма невоенным путем. По его словам, он «будет только «за», если кто-то предложит мирное решение вопроса.

В Кремле слова Зеленского о Крыме расценили как «неготовность, нежелание и неспособность украинской стороны быть готовыми к урегулированию проблемы невоенными методами». Там исключили передачу региона Украине, что означало бы отчуждение территории России.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на планы Украины писал в телеграм-канале, что Киев — «русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски». «Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать», — указывал он.

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Слова Зеленского о планах возвращении Крыма в состав страны означают, что Киев не готов решить конфликт мирным путем, заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российская сторона неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма после референдума 2014 года не подлежит обсуждению. «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — говорил президент Владимир Путин.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Крым Военная операция на Украине Украина
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