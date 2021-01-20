Песков назвал «псевдорасследованием» материал ФБК о «дворце Путина»

Расследование о «дворце Путина», по словам пресс-секретаря президента, не содержит в себе ничего, кроме «чистой чуши», и переводить деньги авторам фильма он не советует

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Целью выпуска Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального «псевдорасследования» о «дворце Путина» является «изъятие денег у населения». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента заверил, что выпущенный ФБК фильм, который на YouTube посмотрели уже около 21 млн раз, не содержит в себе ничего, кроме «голословных утверждений», «чистой чуши и компиляций».

«В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Вот мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований. Вот это как раз и есть главный такой лохотрон», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). «Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам», — сказал Песков.

Расследование о «дворце Путина» ФБК опубликовал 19 января. В расследовании описывается план комплекса, а также показаны снимки строений и видеозапись, сделанная с облетевшего комплекс дрона. Его авторы утверждают, что архитектурный план объекта предоставил «один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца». Общую стоимость строительства объекта ФБК оценивает в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания комплекса — в $1 млрд.

Навальный и ФБК делают вывод о связи комплекса с главой государства на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта принимали, по их данным, участие госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы.

Президент России, по словам его пресс-секретаря, не имеет никакого отношения к комплексу зданий на черноморском мысе Идокопас в районе Геленджика, который называют «дворцом для Путина».

«Президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно», — отметил Песков.

О связи между «дворцом» и президентом Владимиром Путиным впервые заявил в декабре 2010 года бизнесмен Сергей Колесников, по данным которого, для финансирования стройки использовались пожертвования крупных бизнесменов. Все сообщения о связи главы государства с этой резиденцией Кремль опровергал.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, после того как был госпитализирован с симптомами отравления. Немецкие власти заявили, что нашли в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Сразу после прилета политик был задержан, а позднее арестован на 30 суток. ФСИН требует заменить оппозиционеру условный срок, назначенный ему по делу «Ив Роше», на реальный из-за нарушения условий освобождения.