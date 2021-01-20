Кандидат в госсекретари осудил попытки «заставить Навального замолчать»

В конгрессе проходят слушания по кандидатуре Энтони Блинкена на пост госсекретаря США. Он затронул и задержание оппозиционера Алексея Навального после возвращения из Германии в Россию, передает корреспондент РБК.

«Удивительно, насколько Владимир Путин боится одного человека. Полагаю, что это [задержание Навального] довольно показательный момент, и господин Навальный представляет мнение миллионов и миллионов россиян, и их мнение должны быть услышано в России», — сказал он, выступая на слушаниях в комитете сенате по иностранным делам.

«Мы решительно осуждаем попытки заставить этот голос замолчать, заставить замолчать самого господина Навального», — добавил Блинкен. Он заявил, что Россия остается вызовом для США, и что новая администрация будет относиться к этому вызову со всей серьезностью.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во вторник заявил, что «разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, — это абсолютная ерунда».

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