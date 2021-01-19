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Отравление Навального ,  
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Четыре вопроса к делу Навального

Почему судья рассматривала ходатайство в участке полиции, какие были основания задерживать Навального и что ему грозит — разбирался РБК

Химкинский городской суд в понедельник, 18 января, отправил в СИЗО «Матросская тишина» оппозиционера Алексея Навального, накануне вернувшегося из Берлина после лечения от последствий отравления.

ФСИН ранее сообщала, что Навальный нарушил режим условного осуждения по делу «Ив Роше», поскольку многократно не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство службы о замене ему условного срока реальным.

Судья Елена Морозова вынесла решение об аресте Навального в здании 2-го отдела полиции УМВД России по городу Химки; заседание было экстренным: адвокаты и сам оппозиционер были уведомлены о нем за минуту до начала, сообщал адвокат Навального Вадим Кобзев.

В документе за подписью начальника отдела полиции Виталия Сенина, полученном защитниками перед судом, говорится, что подполковник внес «представление о заключении под стражу». При этом орган, который вносит представления, а не подает ходатайства или заявления, — прокуратура. Но в постановлении суда говорится не о мере пресечения, а о продлении задержания на 30 дней, хотя УПК и УИК не содержат норм, обосновывающих продление задержания на срок более 72 часов, говорят опрошенные РБК юристы, называя это «изобретенной правовой конструкцией и опасным прецедентом».

Кого можно арестовать за нарушение условий приговора

Ст. 397 УИК (посвященная вопросам, связанным с исполнением приговора) предусматривает два основания для заключения под стражу приговоренных к наказанию, которое не связано с лишением свободы, рассказал РБК руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров.

«Первый случай — решение о заключение под стражу суд может вынести в отношении осужденного, который уклоняется от штрафа, исправительных работ, обязательных работ. Второй случай — это заключение под стражу осужденного, которому назначили лишение свободы в колонии-поселении, а он туда не явился», — пояснил юрист. Но в этой норме не сказано об условно осужденных, отметил он.

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Предполагается, что осужденные должны сами являться по вызову суда или доставляться на суд сотрудниками ФСИН, говорит юрист. Навальный же был задержан на 48 часов и провел ночь в отделе полиции. Такая процедура (с последующим избранием меры пресечения в суде) в контексте исполнения приговоров прописана в законодательстве только в ст. 58 УИК, посвященной приговоренным к ограничению свободы, указывает он. Если же те злостно уклоняются от наказания, их можно задержать на 48 часов, а потом отправить под стражу и ужесточить форму наказания. Это не имеет отношения к Навальному, считает Федяров.

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В сообщении ФСИН, посвященном причинам розыска Навального, говорится, что ими стали многочисленные случаи неявки на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. В ведомстве считают, что оппозиционер в течение 2020 года, еще до отъезда в Германию, шесть раз нарушил это условие. ФСИН учла, что после 17 августа он не являлся на регистрацию, поскольку находился на лечении в клинике «Шарите» в Берлине. «Однако, согласно предоставленной из «Шарите» информации, 23.09.2020 года Навальный А.А. был выписан из клиники. Только спустя месяц — 23.11.2020 года — Навальный А.А. направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в городе Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию», — говорилось в сообщении УФСИН.

Почему суд проходил в полиции

МВД обосновало необходимость провести выездное судебное заседание на территории полицейского участка тем, что у Навального нет актуальных результатов теста на коронавирус, поэтому «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности» его решили не возить в суд.

«Российским УПК, а именно ст. 231, предусмотрено, что судебное разбирательство по общему правилу производится в помещении суда, которому подсудно дело. Основания для выездного заседания в УПК прямо не регламентированы. Практика и ВС исходят из того, что в исключительных случаях дело может быть рассмотрено и в выездном судебном заседании по месту совершения преступления, по месту работы обвиняемого, потерпевшего, по месту проживания большинства свидетелей, а также в особом месте, выбор которого продиктован соображениями обеспечения безопасности участников судебного процесса», — сказал РБК старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин, заметив, что раньше не встречался с подобной процедурой.

Суды часто проводят выездные судебные заседания, когда речь идет о вопросах исполнения наказаний, например при разрешении ходатайства об условно-досрочном освобождении, не согласен адвокат Владимир Старинский. «Суд, на территории которого находится учреждение ФСИН, делает на его территории выездное заседание, чтобы человека не везти непосредственно в здание суда и не создавать условий для попыток побега, например», — пояснил он, допуская вместе с тем, что в случае Навального такое решение было принято, «чтобы не создавать ажиотажа вокруг Химкинского суда».

«Надо иметь в виду, что это не в чистом виде суд по мере пресечения, это суд в порядке исполнения приговора по ст. 397 УПК. В рамках нее часто проводят выездные заседания в СИЗО, колониях. Но, конечно, не в отделах полиции», — говорит Федяров, называя это «чрезвычайщиной и плохим прецедентом».

Как можно заменить условно осужденному срок реальным

Возможность отмены условного осуждения предусматривает ст. 74 УК. Императивная обязанность у суда заменить условное лишение свободы реальным возникает, если осужденный в период своего испытательного срока совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, объясняет адвокат Алхас Абгаджава. В конце прошлого года СКР объявил, что Навальному вменяется мошенничество; однако речь в положении ст. 74 УК идет не о подозрении или обвинении, а о преступлении, подтвержденном приговором суда, поэтому такая норма к Навальному не относится, добавил юрист.

Суд может (но не обязан) заменить осужденному срок, если тот систематически уклоняется от возмещения вреда (например, не платит штраф или не погашает гражданского иска потерпевшей стороны) или в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля.

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«Я не знаю ни одного случая, когда неявка человека в орган ФСИН для контроля была бы основанием для замены наказания на реальное. Это максимум основание для продления испытательного срока», — сказал РБК Абгаджава, оговорившись, что не знаком с процессуальными документами по делу Навального, но «арест в рамках этой процедуры не характерен».

Каковы варианты развития событий в деле Навального

2 февраля Симоновский суд будет решать, отменять ли применение к оппозиционеру в рамках приговора по делу «Ив Роше» ст. 73 УК, которая предусматривает условное осуждение, или нет, пояснил Федяров. То есть альтернативного решения, например о том, чтобы продлить Навальному испытательный срок или наложить на него какие-либо дополнительные взыскания и обязательства, принято не будет.

«Исходя из практики, если человека заключили под стражу, то, скорее всего, наказание будет в виде лишения свободы. Наказание могут изменить на реальное, и срок ему придется отбыть, причем весь. Не будет считаться, что он уже что-то отбыл», — добавил юрист. В конце 2014 года Навальный был осужден на 3,5 года условно.

Абгаджава не видит юридических оснований для замены Навальному условного осуждения реальным. «Но поскольку он взят под стражу, такие шансы очень высоки», — считает адвокат, объясняя это «конъюнктурой и политикой».

Авторы
Маргарита Алехина, Роман Кирьянов
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