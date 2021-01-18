Суд по отмене условного срока Навального перенесли на февраль
Симоновский суд Москвы перенес на февраль рассмотрение ходатайства об отмене условного наказания Алексею Навальному, сообщила РБК адвокат политика Ольга Михайлова.
«Судебное заседание отложено с 29 января на 2 февраля на 10:00. Причины переноса неизвестны», — сказала она.
Как рассказали РБК в пресс-службе Симоновского суда, заседание отложено на 2 февраля «для обеспечения надлежащего извещения о дате судебного заседания в срок не позднее 14 суток».
Как написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, оппозиционера переведут отбывать арест в СИЗО № 1 «Матросская тишина». Позже она опубликовала видео, на котором о переводе в «Матросскую тишину» сообщает Навальный.