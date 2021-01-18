Суд по отмене условного срока Навального перенесли на февраль

Алексей Навальный (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Симоновский суд Москвы перенес на февраль рассмотрение ходатайства об отмене условного наказания Алексею Навальному, сообщила РБК адвокат политика Ольга Михайлова.

«Судебное заседание отложено с 29 января на 2 февраля на 10:00. Причины переноса неизвестны», — сказала она.

Как рассказали РБК в пресс-службе Симоновского суда, заседание отложено на 2 февраля «для обеспечения надлежащего извещения о дате судебного заседания в срок не позднее 14 суток».

Как написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, оппозиционера переведут отбывать арест в СИЗО № 1 «Матросская тишина». Позже она опубликовала видео, на котором о переводе в «Матросскую тишину» сообщает Навальный.