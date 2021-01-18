Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 73,97 (+0,43) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 89,33 (+0,08) Инвестиции, 12:44
«Авито» объяснило причину сбоя Технологии и медиа, 20:20 Навального арестовали, лавина на курорте в Домбае. Главные новости РБК Общество, 20:11 Суд по отмене условного срока Навального перенесли на февраль Политика, 20:10 Что есть, когда хочется сладкого РБК, Перекрёсток и Almette, 19:59 Сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира по гандболу Спорт, 19:41 ФСИН сообщила о зарубежной DDoS-атаке на свой сайт Общество, 19:41 В FIFA не стали наказывать футболиста ЦСКА за отказ играть за Белоруссию Спорт, 19:38 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 19:30 На рынке криптовалют появились первые токены на виски Крипто, 19:29 Прокуратура сообщила о проигнорированных Германией вопросах по Навальному Политика, 19:27 Netflix, Morgan Stanley и Intel: за чьими отчетами следить на этой неделе Инвестиции, 19:22 В США обнаружили заброшенную коллекцию автомобилей Авто, 19:21 Возможные санкции Запада после ареста Навального. Что важно знать Экономика, 19:13 СМИ сообщили об отсутствии у Трампа намерений помиловать Ассанжа Политика, 19:07
Отравление Навального ,  
0 

Суд по отмене условного срока Навального перенесли на февраль

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Симоновский суд Москвы перенес на февраль рассмотрение ходатайства об отмене условного наказания Алексею Навальному, сообщила РБК адвокат политика Ольга Михайлова.

«Судебное заседание отложено с 29 января на 2 февраля на 10:00. Причины переноса неизвестны», — сказала она.

Как рассказали РБК в пресс-службе Симоновского суда, заседание отложено на 2 февраля «для обеспечения надлежащего извещения о дате судебного заседания в срок не позднее 14 суток».

Как написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, оппозиционера переведут отбывать арест в СИЗО № 1 «Матросская тишина». Позже она опубликовала видео, на котором о переводе в «Матросскую тишину» сообщает Навальный.

Химкинский суд арестовал Навального на 30 суток. Защита заявила, что намерена обжаловать приговор. Решение об аресте суд принял на выездном заседании в здании 2-го отделения полиции городского УМВД. Туда Навального привезли из аэропорта после задержания. В МВД такой формат заседания суда объяснили тем, что у оппозиционера не было актуальных результатов теста на коронавирус.

Возвращение, задержание и арест Алексея Навального. Главное
Политика
Алексей Навальный

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января. Он прибыл туда из Германии, где с августа проходил лечение. ФСИН обвиняет оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», по которому его в 2014 году приговорили к условному сроку. Срок, в течение которого оппозиционер обязан был регистрироваться, закончился 30 декабря 2020 года.

Алексей Навальный суд Кира Ярмыш
Материалы по теме
Прокуратура сообщила о проигнорированных Германией вопросах по Навальному
Политика
Возможные санкции Запада после ареста Навального. Что важно знать
Экономика
Возвращение, задержание и арест Алексея Навального. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter