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Война санкций ,  
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ЕС разрешил Словакии экспортировать топливо из российской нефти

Сюжет
Война санкций
ЕС год назад ввел эмбарго на поставки нефти из России морем, но по трубопроводу экспорт разрешен, и некоторые страны все еще используют ее. В их числе Словакия: ей позволили переработку российской нефти на НПЗ и экспорт топлива
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Евросоюз разрешил Словакии в течение еще одного года экспортировать в Чехию топливо, которое произведено на ее нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft из российской нефти, передает Reuters.

ЕС в декабре прошлого года ввел эмбарго на морские поставки нефти в страны союза (остались разрешены только трубопроводные поставки по нефтепроводу «Дружба»), с февраля эмбарго Евросоюз распространил и на нефтепродукты. Однако для некоторых стран были сделаны исключения. Ввозить российскую сырую нефть и экспортировать продукты ее переработки разрешили Словакии, Болгарии и Венгрии. Чехии получать топливо из Словакии можно было до 5 декабря.

В Slovnaft (заводом владеет венгерская компания MOL) заявили, что надеются сократить использование российской нефти, но для этого нужно больше времени. Без нефти из России продукция Slovnaft шла бы только на внутренний рынок.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

В Болгарии российская нефть перерабатывается на НПЗ в Бургасе, которым владеет ЛУКОЙЛ. 18 декабря в болгарском парламенте в первом чтении одобрили законопроект о запрете на экспорт продукции этого НПЗ из российской нефти с 1 января 2024 года, а также о запрете импорта российской нефти для переработки с 1 марта.

ЛУКОЙЛ предупреждал, что в ответ на «дискриминационные законы, другие несправедливые, предвзятые политические решения» в отношении НПЗ в Бургасе займется пересмотром стратегии бизнеса в Болгарии, среди возможных опций — продажа активов.

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Большинство стран ЕС также отказались от поставок газа из России. Среди тех, кто еще использует его, например, Венгрия и Чехия. Болгария осенью ввела налог на транзит российского газа, что возмутило Венгрию. В декабре Будапешт пригрозил Софии, что наложит вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону, если она «сохранит карательную пошлину за транспортировку природного газа в течение длительного периода времени». Болгарский премьер-министр Николай Денков признал, что отмена налога позволит решить проблему с венгерским вето на вступление страны в Шенген.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Словакия Чехия российская нефть переработка нефти Евросоюз
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