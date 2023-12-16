Венгрия объяснила внезапные попытки Болгарии отменить налог на газ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что на следующей неделе будет принято решение о членстве Болгарии в Шенгене, «вот почему они вдруг начали усиленно пытаться отменить этот закон»

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто связал внезапные попытки Болгарии отменить налог на транзит российского газа по своей территории голосованием по поводу вступления этой страны в Шенгенскую зону, его слова приводит Index.hu. Будапешт ранее пригрозил заблокировать вхождение Болгарии в Шенген. В октябре София решила взимать 20 левов ($10,7, или 1020 руб.) за мегаватт·час (1 МВт·ч равен примерно 95 куб. м газа) за транспортировку российского газа по своей территории.

Сийярто отметил, что решение о членстве Болгарии будет принято на следующей неделе, «вот почему они вдруг начали усиленно пытаться отменить этот закон».

«Если он будет отменен, мы также отзовем свое решение о вето», — пояснил глава МИД.

По его словам, Венгрия дала понять Болгарии, что наложит вето на ее вступление в Шенген, если она «сохранит карательную пошлину за транспортировку природного газа в течение длительного периода времени». Министр назвал шаг Софии «скандальным и враждебным», поскольку он ставит под угрозу транзит газа, предназначенного для Северной Македонии, Сербии и Венгрии.

На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его бывший болгарский коллега Бойко Борисов, ныне депутат Народного собрания, провели телефонный разговор, писало болгарское издание «Дневник». Примерно тогда же газета Financial Times написала, что Болгария решила отменить налог на транзит российского газа, после того как Венгрия пригрозила заблокировать ее заявку на вступление в Шенгенскую зону. Спустя несколько часов после угроз Будапешта лидеры двух основных правительственных партий заявили, что сделают это, чтобы не навредить «странам, расположенным вверх по течению», и не ставить под угрозу надежды Болгарии на Шенген. «Мы не должны упустить этот шанс из-за налога», — сказал Борисов, лидер правоцентристской партии ГЕРБ. Болгарское правительство заявило, что все еще ищет эквивалент налога на транзит, пытаясь оказать давление на страны ЕС, чтобы те окончательно отказались от импорта российского газа, отмечала FT.

Как сообщает «Дневник», Борисов сказал, что обсуждал с Орбаном вступление страны в Шенген и что он сообщил ему о «консенсусе с лидерами партий, поддерживающих правительство и конституционную реформу, об отмене надбавки за транспортировку газа». Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси, в свою очередь, также рассказал, что Борисов в разговоре подтвердил «достижение межпартийного соглашения о том, что Болгария выполнит решительную просьбу Венгрии и отменит карательную пошлину на транспортировку газа, который представлял серьезную угрозу энергетической безопасности Венгрии».

Нидерланды отказались от вето на вступление Болгарии в Шенген. Австрия продолжает возражать.