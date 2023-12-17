Болгария назвала решение проблемы с вето Венгрии на членство в Шенгене

Проблема с вето Венгрии на вступление Болгарии в Шенген решится, если парламент отменит налог на транзит российского газа, заявил премьер-министр Николай Денков

Премьер-министр Болгарии Николай Денков (Фото: Ronald Wittek / EPA / ТАСС)

Если парламент отменит налог на транзит российского газа по территории Болгарии, решится проблема с вето Венгрии на вступление страны в Шенген, считает болгарский премьер-министр Николай Денков. Об этом он сказал Nova.

По его словам, вето Нидерландов в прошлом году помешало Болгарии войти в Шенгенскую зону. Согласие Амстердама далось Софии нелегко, за последние месяцы была проделана большая работа, отметил Денков. Венгрия пригрозила наложить вето на членство Болгарии в Шенгене из-за пошлины на транзит российского газа, напомнил глава правительства.

«Я несколько раз говорил [премьер-министру Венгрии] Виктору Орбану, что этот налог не нацелен на Венгрию. Вероятно, есть некоторые подозрения. Их также можно использовать как повод. Важно исключить этот повод и знать, что с Венгрией у нас не должно быть проблем по Шенгену», — отметил премьер.

Денков упомянул телефонный разговор Орбана с бывшим болгарским премьером, лидером правоцентристской партии ГЕРБ Бойко Борисовым, ныне депутатом Народного собрания, по поводу налога. «Это нормально, что они поговорили. В конечном итоге важно решение. С Борисовым мы по этому поводу не разговаривали», — сообщил он.

«Если налог на российский газ будет снят, проблемы с Венгрией по поводу нашего вступления в Шенген исчезнут», — убежден премьер.

В октябре Болгария решила взимать 20 левов ($10,7, или 1020 руб.) за мегаватт·час (1 МВт·ч равен примерно 95 куб. м газа) за транспортировку российского газа по своей территории. Венгрия пригрозила заблокировать членство этой страны в Шенгене, если пошлину не отменят. В декабре стало известно, что Нидерланды отказались от вето. Против вступления Болгарии в Шенгенскую зону пока продолжает возражать также Австрия.

Борисов после разговора с Орбаном рассказал, что обсуждал с ним вхождение страны в Шенген и что сообщил ему о «консенсусе с лидерами партий, поддерживающих правительство и конституционную реформу, об отмене надбавки за транспортировку газа». Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваси также сказал, что бывший глава болгарского правительства во время беседы подтвердил «достижение межпартийного соглашения о том, что Болгария выполнит решительную просьбу Венгрии и отменит карательную пошлину на транспортировку газа, который представлял серьезную угрозу энергетической безопасности Венгрии».

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто после этого заметил, что на следующей неделе будет принято решение о членстве Болгарии в Шенгене, «вот почему они вдруг начали усиленно пытаться отменить этот закон». «Если он будет отменен, мы также отзовем свое решение о вето», — пообещал министр.