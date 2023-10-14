Венгрия возмутилась новым налогом в Болгарии на транзит российского газа

Больше всех от нового налога пострадает Сербия, куда в том числе через Болгарию поступает российский газ, пишет Euractiv. С Белградом решение о введении дополнительного сбора никто не обсуждал, сообщил сербский посол Желко Йович

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Болгария ввела новый налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию, пишет Bloomberg. Сбор противоречит европейской солидарности и неприемлем, заявили в МИД Венгрии.

Новый болгарский налог вводит плату в размере 20 болгарских левов ($10,7, или 1020 руб.) за мегаватт-час (1 МВт/ч равен примерно 95 куб. м газа), предусматривает исключение для СПГ и будет взиматься с сетевых операторов и конечных импортеров, сообщает агентство.

Издание «Euractiv Болгария» отмечает, что сбор принесет Софии почти 2,4 млрд левов в год (около $1,29 млрд, или 126 млрд руб.).

Болгария не закупает российский газ для собственных нужд, отмечает Bloomberg. В 2022 году «Газпром» остановил поставки в страну после того, как София отказалась оплачивать их в рублях и переключилась на альтернативных поставщиков, в том числе Турцию. Тем не менее российский газ идет через Болгарию в Сербию, Венгрию, Северную Македонию и Австрию. Будапешт раскритиковал решение Софии.

«Для государства — члена Европейского союза создание угрозы поставкам газа другому члену ЕС противоречит европейской солидарности, правилам и неприемлемо», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Газпром» не ответил на запрос агентства.

Как пишет Euractiv, от нового налога больше всех пострадает Сербия. Ее посол в Болгарии Желко Йович заявил, что с сербской стороной никаких переговоров о дополнительном сборе на транзитный российский газ не велось и дополнительное финансовое бремя повлияет на социально-экономическую ситуацию с точки зрения общей энергетической безопасности в Сербии и регионе в целом.

Подобных обсуждений не было и с другими странами, поэтому в неведении также остаются Греция, Северная Македония, Венгрия и Австрия, заявил встретившийся с Йовичем глава «Альтернативы за болгарское возрождение» (ABV) Румен Петков. Его партию издание называет пророссийской.