Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский назвал ситуацию сложной и заявил о превосходстве российской армии в численности и вооружении. Минобороны России сегодня сообщало об отражении нескольких атак ВСУ

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У украинской армии сейчас «сложная ситуация», написал в своем телеграм-канале командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

«Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», — сообщил Сырский, заявив, что ВСУ «держат оборону».

Минобороны России в своей сводке от 19 декабря сообщило, что на купянском направлении российские военные отразили восемь атак ВСУ и нанесли поражение подразделениям механизированных бригад украинских сил в районе Синьковки. На краснолиманском направлении отражены пять атак ВСУ в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское (Луганская народная республика, ЛНР), добавили в ведомстве. Там также сообщали о пресечении атак украинской армии на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.

Украина в начале лета объявила о контрнаступлении, президент страны Владимир Зеленский изначально называл его сложным, а спустя несколько месяцев заявил, что результатов достичь не удалось.

Президент Владимир Путин называл «провалом» украинское контрнаступление, в октябре он сказал, что российская армия ведет «активную оборону», знает о подготовке ВСУ новых наступательных операций и реагирует соответствующим образом.

В ноябре главкомандующий ВСУ Валерий Залужный выражал мнение, что бои зашли в тупик. Позднее он отказался считать ситуацию в зоне боевых действий патовой.

В Кремле не согласились с оценкой Залужного, что ситуация зашла в тупик, а также сочли абсурдными разговоры о возможности победы Украины на поле боя. «Россия последовательно продолжает проведение спецоперации. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.