Залужный отказался считать патовой ситуацию на фронте

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Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный не считает ситуацию в зоне боевых действий патовой. Об этом он заявил в интервью изданию «РБК Украина».

Журналисты спросили его, оценивает ли он ситуацию на фронте как патовую.

«Нет», — ответил главнокомандующий.

В ответах на дальнейшие вопросы он отказался раскрыть планы украинского командования на ближайшие месяцы, в том числе подтвердить планы украинского контрнаступления в 2024 году.

«Я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу. <...> Об этом нельзя говорить ни в коем случае», — ответил Залужный.

В начале ноября Залужный в статье для The Economist заявил, что бои зашли в тупик, и предупредил о риске их перехода в позиционные — статичные, изнурительные боевые действия, которые могут растянуться на годы.



«Какой выход? Базовое вооружение, такое как ракеты и снаряды, остается необходимым. Но вооруженным силам Украины нужны ключевые военные возможности и технологии <...>. Наиболее важным из них является авиация. Контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций», — пояснил он тогда.

По словам украинского главкома, позиционный тупик несет угрозу для украинской армии и для всего государства.



Главком ВСУ отметил тогда, что в настоящий момент у России есть преимущество как в небе, так и в радиоэлектронной борьбе. По его словам, Россию не стоит недооценивать, так как она «будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время».