Путин заявил о переходе российской армии к «активной обороне» на Украине

Российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение на линии соприкосновения; Москва знает о подготовке Киевом наступательных операций и реагирует на это, заявил Путин

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Вооруженные силы Украины готовят на отдельных участках боевых действий новые наступательные операции, и российская сторона об этом знает, заявил президент Владимир Путин в интервью репортеру телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Он вновь назвал контрнаступление Киева провалившимся.

«Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», — сказал Путин. Он назвал происходящее на линии соприкосновения «активной обороной» и отметил, что российские войска улучшают свое положение «на большом довольно пространстве», в том числе на купянском, авдеевском и запорожском направлениях.

«Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю. Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках», — добавил Путин.

Накануне, 14 октября, российское Минобороны сообщило об отражении семи атак ВСУ на купянском направлении — в окрестностях сел Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. За несколько дней до этого ведомство заявило об улучшении положения российских сил в районе Авдеевки, в частности подразделения группировки войск «Юг».

Украина ведет контрнаступление с начала лета. Путин 5 октября заявил, что с тех пор ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек и 557 танков. Власти страны официально не раскрывали число потерь. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в конце августа комментируя статью The New York Times о том, что с начала полномасштабного конфликта в феврале 2022 года могли погибнуть 70 тыс. украинских военных, назвал эти данные преувеличением: «Что касается потерь, это не соответствует действительности. У нас не было такого войска, чтобы говорить о потерях в 70 тыс. военных».

Минобороны не называло потери российской армии за этот период. 6 июня Сергей Шойгу сообщал, что при отражении наступления Вооруженных сил Украины погиб 71 российский военный.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление идет сложно и ВСУ встречают серьезное сопротивление. По словам советника главы офиса главы государства Михаила Подоляка, контрнаступление «выбилось из графика» из-за промедлений с поставками западного оружия. Власти страны обещали, что наступательные действия продолжатся осенью и зимой. В Белом доме заявляли, что видят прогресс в действиях Киева.