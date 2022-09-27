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«Газпром» пригрозил «Нафтогазу» санкциями

«Газпром» заявил, что «Нафтогаз» может попасть под санкции России из-за суда по транзиту
«Газпром» GAZP ₽214,2 +3,98% Купить

Действия украинского «Нафтогаза», который инициировал судебное разбирательство в отношении транзита российского газа в Европу, могут привести к тому, что против компании будут введены российские санкции. Об этом говорится в заявлении «Газпрома», опубликованном в телеграм-канале компании.

В «Газпроме» отметили, что считают подачу обращения «Нафтогаза» в Международный арбитражный суд (МАС) недружественным шагом и «продолжением недобросовестного поведения».

«Дальнейшие попытки «Нафтогаза Украины» добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании «Нафтогаз Украины» санкционного режима и включения в санкционный перечень лиц», — предупредили в компании.

На практике это будет означать запрет для «Газпрома» исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, в том числе запрет на финансовые операции, отметили в российской компании.

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Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Материал дополняется.

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Нафтогаз Украины санкции Газпром
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