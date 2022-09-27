«Газпром» пригрозил «Нафтогазу» санкциями
Действия украинского «Нафтогаза», который инициировал судебное разбирательство в отношении транзита российского газа в Европу, могут привести к тому, что против компании будут введены российские санкции. Об этом говорится в заявлении «Газпрома», опубликованном в телеграм-канале компании.
В «Газпроме» отметили, что считают подачу обращения «Нафтогаза» в Международный арбитражный суд (МАС) недружественным шагом и «продолжением недобросовестного поведения».
«Дальнейшие попытки «Нафтогаза Украины» добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании «Нафтогаз Украины» санкционного режима и включения в санкционный перечень лиц», — предупредили в компании.
На практике это будет означать запрет для «Газпрома» исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, в том числе запрет на финансовые операции, отметили в российской компании.
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