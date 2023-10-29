«Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите российского газа

Украина продолжает транзит, потому что в российском газе нуждаются европейские страны, не имеющие выхода к морю, заявил глава «Нафтогаза». По его словам, просьбы из ЕС продлить соглашение не поступало

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Транзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года, когда истекает срок действия контракта между Москвой и Киевом, сообщил глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

«Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — сказал он (цитата по изданию «Страна»).

По словам Чернышева, Украина продолжает транзит в Европу по своей территории во время продолжающихся военных действий только потому, что в российском газе в преддверии наступления холодов нуждаются некоторые европейские страны: «Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме… Особенно страны, не имеющие выхода к морям».

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина готова продлить контракт, если об этом попросят в Евросоюзе, глава «Нафтогаза» сказал, что пока «каких-либо сигналов» на эту тему от Брюсселя не поступало.

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт в 2019 году. По условиям соглашения, за это время российская компания должна прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

28 октября представитель «Газпрома» сообщил журналистам, что компания подает газ для Европы через Украину в объеме 41,4 млн куб. м в сутки.

В мае Чернышенко призывал к сохранению транзита, отметив, что Украина нуждается в доходе и хочет быть надежным экономическим партнером для европейских стран, некоторые из которых все еще зависят от российских энергоресурсов. Однако через несколько месяцев министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой о продлении контракта, и готовит свою энергосистему к прекращению поставок.

Российский президент Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва продолжает оплачивать транзит газа через Украину, поскольку выполняет контракты с получателями в Европе: «Мы слышим, что мы агрессоры, что мы такие-рассякие, плохие, но деньги, судя по всему, не пахнут, деньги получают за транзит с удовольствием».