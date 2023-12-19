WSJ раскрыла детали обменов Ярошенко и Медведчука

США и Россия не должны были снимать обмен российского летчика Ярошенко на американского морпеха Рида в апреле 2022 года в Турции. Несмотря на появившиеся кадры, Россия снова выбрала эту площадку для обмена украинцев на Медведчука

Константин Ярошенко (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Никакой телесъемки, никакого оружия и никаких задержек — такие были условия обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского экс-морпеха Тревора Рида в апреле 2022 года в Турции. Обмен произошел на оцепленной взлетно-посадочной полосе в южной части аэропорта Анкары, обычно используемой VIP-персонами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на турецких и американских чиновников, а также присутствовавшего при обмене собеседника. Несмотря на то что кадры обмена потом появились в СМИ, Россия снова использовала этот аэропорт для обмена иностранных наемников, украинских военных на Виктора Медведчука, пишет издание.

Изначально представители российских и американских спецслужб в Турции договорились провести обмен в Стамбуле, однако нынешний глава турецкого МИДа, бывший глава нацразведки Хикан Фидан заявил, что оцепленная часть аэропорта Анкары подходит больше. Издание указывает, что Фидан является «скрытой рукой турецкой дипломатии» по обмену заложниками. «Бывшие офицеры ЦРУ, работавшие с Фиданом, рассказали, что он создал сеть, которая преодолевала геополитические разломы, способствуя тесным контактам в Вашингтоне и Москве», — пишет WSJ.

Перед обменом, еще в России, Рида забрали люди в масках и униформе из спецназа ФСБ «Альфа». Они отвезли его к самолету. На борту его сопровождали сотрудники ФСБ. В один момент из-за занавески к нему вышел курировавший обмен с российской стороны полковник Сергей Латков. «Привет. Как вы?» — приводит WSJ слова Латкова на английском в адрес Рида. Морпех ответил по-русски: «Хорошо. А вы?» После этого Латков улыбнулся и вернулся на свое место.

Издание публикует фотографии, сделанные при обмене. При этом, по данным WSJ, условия операции включали запрет на телесъемку, оружие, а также не должно было быть никаких задержек или изменения согласованного списка в последнюю минуту.

Указания самолетам из России и США, на борту которых находились Рид и Ярошенко, отдавал турецкий офицер. Он заявил, что суда не получат разрешения на посадку, пока экипажи не отметятся в контрольном списке, в том числе отправят фотографии всех пассажиров самолета. После получения фото лиц, которые соответствовали заявленному списку, диспетчер дал сигнал на посадку.

Американский самолет прибыл на несколько минут позже российского. Воздушные суда вырулили на согласованное расстояние в 300 м друг от друга, их двери открылись, пока моторы еще работали. К протоколам полета американская делегация подготовилась в мельчайших деталях, но по приземлении было неясно, какая делегация должна двигаться первой, чтобы начать обмен.

Как пишет газета, для опознания Рида в российский самолет вошел спецпредставитель президента США по делам заложников Роджер Карстенс. «Я Роджер Карстенс, я здесь, чтобы опознать вас», — сказал он при входе в самолет. Рид ответил: «Это я!» Однако Карстенс после этого вышел из самолета. Позже, при передаче заключенных, Карстенс и руководивший операцией с российской стороны полковник Сергей Латков пожали друг другу руки, хотя в ходе обмена заключенными во времена холодной войны представители США и СССР останавливались в нескольких шагах, отмечает WSJ.

На кадрах передачи видно, что у Ярошенко в руках только желтая папка, а сопровождающие Рида лица несут большую клетчатую сумку.

Вскоре после обмена в российских СМИ, которые газета называет «подконтрольными Кремлю», появились кадры передачи заключенных. Турецкая сторона спросила Москву о нарушении запрета на съемку, однако та опровергла это.

Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году и экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде наркотиков. Через год американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы. Рид был осужден в России летом 2020 года на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции. По версии следствия, в августе 2019 года молодой человек напал в Москве на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что ничего не помнит о произошедшем, потому что был очень пьян. В июле 2020 года его этапировали в колонию в Мордовии, где он отбывал наказание.

22 сентября 2022 года, спустя почти пять месяцев, аэропорт Анкары вновь стал площадкой для обмена, на этот раз Россия и Украина передали друг другу пленных. Из Польши в Анкару прибыл борт с оппозиционным украинским политиком Виктором Медведчуком, из Саудовской Аравии — самолет с десятью иностранцами, участвовавшими в боях на Украине на стороне ВСУ. Их сопровождал в том числе российский бизнесмен Роман Абрамович. Туда же летел из России самолет с пятью украинскими военными из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

При этом, по данным WSJ, ни российская, ни украинская сторона не хотели первыми начинать обмен. В частности, Киев заявлял, что «не доверяет русским», и требовал подтверждений личностей украинских военных. «После ожесточенных дебатов русские уступили» и разрешили главе украинской разведки Кириллу Буданову подняться на борт самолета, сфотографировать украинских военных и отправить фото в Киев, утверждает WSJ. Только после этого обмен был произведен.

Остальных пленных к границам доставили после приземления самолетов. Всего Украина получила 215 человек, Россия — 56. По данным Киева, он получил пятерых командиров батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). По условиям обмена, пять командиров «Азова» будут находиться в Турции до окончания боевых действий.

Однако после визита в Турцию в июле украинского президента Владимира Зеленского они вернулись на Украину. Нацгвардия объявила, что «Азов» восстановил свое существование и вернулся к выполнению боевых задач в Донбассе. В конце августа российские военные сообщали о боях с «Азовом».

Кремль назвал произошедшее нарушением договоренностей, которое «никого не красит». Там заявили, что это связано с саммитом НАТО и медленным продвижением Украины.