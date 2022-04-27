Ярошенко сообщил о самочувствии после возвращения из США в Россию

Российский летчик Константин Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме. После возвращения в Москву он пожаловался на свое самочувствие

Константин Ярошенко (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, пожаловался на самочувствие и пытки в тюрьме в США. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

«Конечно, не очень. Что сделали власти США в отношении меня за эти 12 лет с момента моего похищения, с момента пыток. Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее», — ответил Ярошенко на вопрос о своем самочувствии.

Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде крупной партии кокаина. Спустя год американский суд приговорил его к 20 годам заключения. Минюст России обратился к Вашингтону в апреле 2019 года с просьбой экстрадировать Ярошенко на родину для отбывания наказания здесь. Власти США отказали России, мотивировав это решение «серьезностью обвинений и тяжестью преступлений».

Рида осудили летом 2020 года и приговорили к девяти годам колонии за нападение на полицейских. Следствие утверждало, что в августе 2019 года сотрудники полиции пытались отвезти студента в отделение, однако тот на них напал. Рид говорил, что был очень пьян и не помнит произошедшего. Его этапировали в мордовскую колонию.

Обмен Ярошенко на Рида произошел 27 апреля в Турции. Самолет с Ярошенко прилетел в аэропорт Внуково. Там его встретили жена и дочь.