Байден сообщил о «трудных решениях» после обмена Ярошенко на Рида

Байден сообщил о нелегком отношении к ряду решений, которые пришлось принять, чтобы обменять американского студента на российского летчика. Обмен Рида и Ярошенко произошел в Турции, Блинкен поблагодарил «многочисленных союзников»

Джо Байден (Фото: Yuri Gripas / CNP / Global Look Press)

Для обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского студента, бывшего морпеха Тревора Рида были приняты «трудные решения», заявил президент США Джо Байден в своем обращении, передает пресс-служба Белого дома.

«Переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора домой, потребовали трудных решений, к которым я отношусь нелегко», — сказал Байден.

Американский президент заверил, что Вашингтон считает приоритетом возвращение на родину граждан США, которые «взяты в заложники и незаконно задержаны за границей». «Мы не остановимся, пока Пол Уилан и другие не присоединятся к Тревору в любящих объятиях семьи и друзей», — пообещал он.

Обмен Ярошенко на Рида произошел 27 апреля. По словам жены летчика, их обменяли в Турции, сейчас ее муж направляется в Россию. А Рид отправился в США через аэропорт Внуково. Адвокат российского летчика Алексей Тарасов сообщил «РИА Новости», что обмен прорабатывался очень долго, он поддерживал контакт с Ярошенко до того момента, пока тот не сел на самолет в Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтону оказали помощь в процессе обмена «многочисленные союзники и партнеры». «Мы приветствуем это важное освобождение, продолжая призывать к освобождению незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана», — подчеркнул он, его слова цитирует телеканал ABC7.

Читайте на РБК Pro Pro Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду Статьи Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции Pro Какая стратегия поможет компании стать лидером после рецессии Какая стратегия поможет компании стать лидером после рецессии Исследования Pro Европейские порты закрыты для России. Как теперь везти товары из Китая Европейские порты закрыты для России. Как теперь везти товары из Китая Статьи Pro Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше Статьи Pro ИТ-компании на чемоданах. Помогут ли меры поддержки остановить их отъезд ИТ-компании на чемоданах. Помогут ли меры поддержки остановить их отъезд Статьи Pro Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции Статьи Pro Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Статьи

Тревора Рида осудили в России летом 2020 года и приговорили к девяти годам колонии за нападение на полицейских. Следствие утверждало, что в августе 2019 года сотрудники полиции пытались отвезти студента в отделение, однако тот на них напал. Рид говорил, что был очень пьян и не помнит произошедшего. Его этапировали в мордовскую колонию, в том же регионе отбывает наказание осужденный за шпионаж Уилан.

Российского летчика Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде крупной партии кокаина. Спустя год американский суд приговорил его к 20 годам заключения. Минюст России обратился к американской стороне в апреле 2019 года с просьбой экстрадировать Ярошенко на родину, чтобы он отбывал наказание здесь. Власти США отказали России, мотивировав это решение «серьезностью обвинений и тяжестью преступлений».

В середине июня прошлого года российский президент Владимир Путин сообщил о готовности к обмену заключенными с США, при условии, «если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации». Тогда же он отметил, что знает о нахождении в российских колониях осужденных американских граждан. «Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы», — заявил Путин.