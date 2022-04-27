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Байден сообщил о «трудных решениях» после обмена Ярошенко на Рида

Байден: нелегко отношусь к трудным решениям, которые позволили обменять Ярошенко на Рида
Байден сообщил о нелегком отношении к ряду решений, которые пришлось принять, чтобы обменять американского студента на российского летчика. Обмен Рида и Ярошенко произошел в Турции, Блинкен поблагодарил «многочисленных союзников»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Yuri Gripas / CNP / Global Look Press)

Для обмена российского летчика Константина Ярошенко на американского студента, бывшего морпеха Тревора Рида были приняты «трудные решения», заявил президент США Джо Байден в своем обращении, передает пресс-служба Белого дома.

«Переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора домой, потребовали трудных решений, к которым я отношусь нелегко», — сказал Байден.

Американский президент заверил, что Вашингтон считает приоритетом возвращение на родину граждан США, которые «взяты в заложники и незаконно задержаны за границей». «Мы не остановимся, пока Пол Уилан и другие не присоединятся к Тревору в любящих объятиях семьи и друзей», — пообещал он.

Американского студента Рида обменяли на российского летчика Ярошенко
Политика
Константин Ярошенко

Обмен Ярошенко на Рида произошел 27 апреля. По словам жены летчика, их обменяли в Турции, сейчас ее муж направляется в Россию. А Рид отправился в США через аэропорт Внуково. Адвокат российского летчика Алексей Тарасов сообщил «РИА Новости», что обмен прорабатывался очень долго, он поддерживал контакт с Ярошенко до того момента, пока тот не сел на самолет в Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтону оказали помощь в процессе обмена «многочисленные союзники и партнеры». «Мы приветствуем это важное освобождение, продолжая призывать к освобождению незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана», — подчеркнул он, его слова цитирует телеканал ABC7.

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Тревора Рида осудили в России летом 2020 года и приговорили к девяти годам колонии за нападение на полицейских. Следствие утверждало, что в августе 2019 года сотрудники полиции пытались отвезти студента в отделение, однако тот на них напал. Рид говорил, что был очень пьян и не помнит произошедшего. Его этапировали в мордовскую колонию, в том же регионе отбывает наказание осужденный за шпионаж Уилан.

Российского летчика Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде крупной партии кокаина. Спустя год американский суд приговорил его к 20 годам заключения. Минюст России обратился к американской стороне в апреле 2019 года с просьбой экстрадировать Ярошенко на родину, чтобы он отбывал наказание здесь. Власти США отказали России, мотивировав это решение «серьезностью обвинений и тяжестью преступлений».

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В середине июня прошлого года российский президент Владимир Путин сообщил о готовности к обмену заключенными с США, при условии, «если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации». Тогда же он отметил, что знает о нахождении в российских колониях осужденных американских граждан. «Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы», — заявил Путин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джо Байден Константин Ярошенко обмен заключенными США
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