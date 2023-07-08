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Эрдоган заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО

Эрдоган после встречи с Зеленским заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО
Эрдоган и Зеленский провели встречу в Стамбуле, где обсуждали зерновую сделку, членство Киева в НАТО, обмены пленными, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины. Это первый визит Зеленского в Турцию с начала конфликта
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Turkish Presidential Press Office / Reuters)

Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле, передает AHaber.

Киев подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре прошлого года. Как заявил Белый дом, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не присоединится к блоку, поскольку ей нужно предпринять дополнительные шаги на этом пути. Россия называет недопущение соседней страны в блок одной из целей своей спецоперации.

«Мы фактически продемонстрировали нашу солидарность с Украиной с помощью конкретной помощи, которую мы оказали. Мы были страной, которая приложила больше всего усилий для прекращения [военных действий] путем переговоров», — отметил Эрдоган.

Он напомнил, что последний раз Россия и Украина в рамках мирного диалога проводили встречу именно в Стамбуле. Кроме того, турецкий лидер упомянул об участии Анкары в заключении зерновой сделки год назад.

«Я хотел бы, чтобы срок действия инициативы, которая обеспечивает нуждающимся около 33 млн т зерновых за один год, был продлен до его истечения 17 июля», — сказал он. Эрдоган добавил, что желал бы продления действия сделки как минимум на каждые три месяца, а в лучшем случае — на два года, передает TRT Haber. Россия угрожает не продлять соглашение, если не будут сняты ограничения, влияющие на ее сельхозэкспорт.

Турецкий лидер также заявил об обсуждении с Киевом и Москвой обмена пленными. По словам Эрдогана, он говорил об этом с президентом Владимиром Путиным и продолжит обсуждать вопрос по телефону, пока в следующем месяце Путин не посетит Турцию лично.

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Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что обсудил с турецким коллегой «совместные проекты Украины и Турции» в области ВПК, в том числе по производству беспилотников, а также сотрудничество в сфере развития технологий. Также, по словам Зеленского, он пригласил Анкару поучаствовать в восстановлении Украины. «Благодарен Турции за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — заключил лидер страны.

Как отмечает AHaber, этот визит Зеленского в Турцию — первый с момента начала российской спецоперации.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Турция
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