Летчика Ярошенко включили в состав Общественной палаты

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 27 окт, 15:59
В Херсоне ВСУ обстреляли Антоновский мост Политика, 12:54
МИД Франции ответил на слова Путина о противостоянии России и Запада Политика, 12:48
В Россию вновь приостановили поставки антидепрессанта «Золофт» Общество, 12:47
В Херсонской области завершили эвакуацию Политика, 12:46
Когда надо платить налог при продаже квартиры Недвижимость, 12:46
Тедеев обвинил Мамиашвили в его уходе из сборной России по вольной борьбе Спорт, 12:41
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 12:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Toyota признала невыполнимым свой план по автомобилям на год Авто, 12:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:36
Названы регионы, где выдача ипотеки в сентябре выросла сильнее всего Недвижимость, 12:27
Как удаленно оформить карту за рубежом и не нарваться на мошенников Pro, 12:20
В Белгородской области обстреляли село Политика, 12:20
Криптоиндустрия в России: кому и зачем нужна ее легализация Крипто, 12:20
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 12:18
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Летчика Ярошенко включили в состав Общественной палаты

Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты России
Обмен приговоренного к 20 годам тюрьмы в США Ярошенко на американского студента Тревора Рида произошел в апреле в Турции
Константин Ярошенко
Константин Ярошенко (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент Владимир Путин постановил утвердить летчика Константина Ярошенко членом Общественной палаты России. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошенко К.В. — правозащитника, общественного деятеля», — говорится в документе.

Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и экстрадировали в США по обвинению в контрабанде крупной партии кокаина. Американский суд приговорил его к 20 годам заключения.

В апреле 2019 года Минюст России обратился к Вашингтону с просьбой экстрадировать Ярошенко на родину для отбывания наказания здесь. Однако власти США отказали, объяснив это «серьезностью обвинений и тяжестью преступлений».

Летом 2021 года Путину и лидеру США Джо Байдену удалось договориться о взаимной выдаче заключенных. При этом Путин отметил, что число россиян, заключенных в американских тюрьмах, не совпадает с числом заключенных в России американцев.

Обмен Ярошенко на американского студента Тревора Рида произошел 27 апреля в Турции. Самолет с Ярошенко прилетел в аэропорт Внуково, где его встретили жена и дочь.

Читайте на РБК Pro
«Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах
Как Китай стал лидером по числу женщин-миллиардеров
Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
«Не терплю туман в голове»: основатель Oracle — об отказе от алкоголя

После того как российский летчик вернулся домой, он пожаловался на самочувствие и пытки в тюрьме в США.

«Конечно, не очень. Что сделали власти США в отношении меня за эти 12 лет с момента моего похищения, с момента пыток. Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее», — рассказал он.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Константин Ярошенко Общественная палата
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Ярошенко сообщил о самочувствии после возвращения из США в Россию
Политика
От Абеля до Ярошенко: кого и как обменивала Москва. Фотогалерея
Общество
Самолет с летчиком Ярошенко приземлился в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter