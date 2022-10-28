Летчика Ярошенко включили в состав Общественной палаты

Обмен приговоренного к 20 годам тюрьмы в США Ярошенко на американского студента Тревора Рида произошел в апреле в Турции

Константин Ярошенко (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент Владимир Путин постановил утвердить летчика Константина Ярошенко членом Общественной палаты России. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошенко К.В. — правозащитника, общественного деятеля», — говорится в документе.

Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и экстрадировали в США по обвинению в контрабанде крупной партии кокаина. Американский суд приговорил его к 20 годам заключения.

В апреле 2019 года Минюст России обратился к Вашингтону с просьбой экстрадировать Ярошенко на родину для отбывания наказания здесь. Однако власти США отказали, объяснив это «серьезностью обвинений и тяжестью преступлений».

Летом 2021 года Путину и лидеру США Джо Байдену удалось договориться о взаимной выдаче заключенных. При этом Путин отметил, что число россиян, заключенных в американских тюрьмах, не совпадает с числом заключенных в России американцев.

Обмен Ярошенко на американского студента Тревора Рида произошел 27 апреля в Турции. Самолет с Ярошенко прилетел в аэропорт Внуково, где его встретили жена и дочь.

После того как российский летчик вернулся домой, он пожаловался на самочувствие и пытки в тюрьме в США.

«Конечно, не очень. Что сделали власти США в отношении меня за эти 12 лет с момента моего похищения, с момента пыток. Отношение ко мне в американских тюрьмах было не самое лучшее», — рассказал он.