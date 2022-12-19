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В ЕС рассказали, какие цены обсуждаются для потолка по газу

Греческий министр счел хорошим компромиссом потолок цен на газ на уровне €180
Около половины стран ЕС ранее выступили за снижение предлагаемого Брюсселем лимита цен на газ. Чехия предложила опустить потолок до €188 за 1 МВт·ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м)
Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС
Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС

Предложение Чехии о снижении обсуждаемого потолка цен на газ до €188 за 1 МВт·ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м) вместо изначально предложенных Еврокомиссией €275 (около $2,9 тыс.) было бы хорошим компромиссом, заявил глава Минэнерго Греции Костас Скрекас перед министерской встречей ЕС в Брюсселе, где будет обсуждаться этот вопрос, передает Reuters.

«Сработает любая ставка от €150 до €190/200. Я думаю, что €188 подаст правильные сигналы рынкам», — сказал он.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выразила надежду, что страны ЕС близки к достижению договоренностей по лимиту цен на газ, передает агентство. «Конечно, она [сделка по потолку] требует от всех очень сильной готовности к компромиссу», — добавила она.

Страны ЕС не первую неделю пытаются договориться о механизме коррекции газового рынка с установлением потолка цен, но пока соглашение не достигнуто. Согласно предложению Еврокомиссии, ограничение будет вступать в силу в случае превышения цены на газ на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт·ч в течение двух недель.

Агентство ANSA писало, что большинство стран ЕС с этим не согласны. Италия хочет установления лимита ниже €200 за 1 МВт·ч (примерно $2,1 тыс. за 1 тыс. куб. м). За снижение обсуждаемого потолка выступали еще 11 стран ЕС, писал Bloomberg.

19 декабря европейские страны обсудят инициативу председательствующей в ЕС Чехии, которая предложила запускать механизм в случае роста цены на газ выше €188 евро за 1 МВт·ч в течение трех дней, сообщало агентство. Предложение Праги также позволяет Брюсселю «прекращение вмешательства в рынок» в случае подрыва мер ЕС по сокращению спроса на газ. Также Еврокомиссия сможет немедленно остановить действие механизма при угрозе безопасности газовых поставок, говорилось в статье.

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В октябре ЕС утвердил введение потолка цен на российскую нефть, а позже согласовал его на уровне $60 за баррель. Российский президент Владимир Путин еще во время дискуссии на Западе о лимите цен говорил, что Россия не будет поставлять энергоносители странам, которые принимают решения, нарушающие условия контрактов.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
потолок цен на газ Евросоюз Греция
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