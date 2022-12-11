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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о требовании 12 стран ЕС снизить потолок цен на газ

Bloomberg: группа из 12 стран ЕС потребовала снизить потолок цен на газ
Среди стран ЕС, потребовавших снижения потолка цен на газ, — Бельгия, Греция, Италия, Польша, Болгария, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Хорватия
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Группа из 12 стран — членов Евросоюза потребовала снизить потолок биржевых цен на газ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным агентства, среди стран, направивших предложение, оказались в том числе Бельгия, Греция, Италия, Польша, Болгария, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Хорватия. Предложение поступило министрам энергетики ЕС, которые должны согласовать этот вопрос, за четыре дня до экстренной встречи.

Источники указали на то, что у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.

По плану ЕС, ограничение вступает в силу, если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. кубометров), а разница с ценой на СПГ должна быть больше €58 не менее десяти дней.

Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, предлагала снизить предельную цену до €220, а разницу — до €35. Тем не менее группа из 12 стран заявила чешскому правительству, что эти цифры неприемлемы и должны быть значительно снижены, пишет Bloomberg.

Внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором планируется обсуждение предложений по ограничению цен на газ, состоится 13 декабря.

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Предыдущее заседание прошло 24 ноября, однако страны не смогли прийти к общему мнению. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что соглашения не удалось достичь, поскольку значительная часть стран ЕС, включая Венгрию, отстаивали точку зрения, что «нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы неправомерно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка».

За введение предельных цен на газ в сентябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что странам ЕС удалось заполнить хранилища на 80% даже раньше, чем было запланировано.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, пригрозил перекрыть нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам.

«Нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — заключил он.

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ЕС Россия газ потолок цен на газ
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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