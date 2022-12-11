Bloomberg узнал о требовании 12 стран ЕС снизить потолок цен на газ

Среди стран ЕС, потребовавших снижения потолка цен на газ, — Бельгия, Греция, Италия, Польша, Болгария, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Хорватия

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Группа из 12 стран — членов Евросоюза потребовала снизить потолок биржевых цен на газ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным агентства, среди стран, направивших предложение, оказались в том числе Бельгия, Греция, Италия, Польша, Болгария, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Хорватия. Предложение поступило министрам энергетики ЕС, которые должны согласовать этот вопрос, за четыре дня до экстренной встречи.

Источники указали на то, что у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.

По плану ЕС, ограничение вступает в силу, если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. кубометров), а разница с ценой на СПГ должна быть больше €58 не менее десяти дней.

Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, предлагала снизить предельную цену до €220, а разницу — до €35. Тем не менее группа из 12 стран заявила чешскому правительству, что эти цифры неприемлемы и должны быть значительно снижены, пишет Bloomberg.

Внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором планируется обсуждение предложений по ограничению цен на газ, состоится 13 декабря.

Предыдущее заседание прошло 24 ноября, однако страны не смогли прийти к общему мнению. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что соглашения не удалось достичь, поскольку значительная часть стран ЕС, включая Венгрию, отстаивали точку зрения, что «нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы неправомерно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка».

За введение предельных цен на газ в сентябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что странам ЕС удалось заполнить хранилища на 80% даже раньше, чем было запланировано.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, пригрозил перекрыть нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам.

«Нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — заключил он.