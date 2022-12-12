Фон дер Ляйен допустила согласование потолка цен на газ в ближайшие дни

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС может согласовать потолок цен на газ в ближайшие дни

Уже проделана большая работа, странам ЕС осталось достичь политического решения, какой будет предельная цена на газ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен надеется, что страны ЕС смогут в ближайшие дни прийти к политическому решению по потолку цен на газ. Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой с Международного энергетического агентства Фатихом Биролем. Трансляция велась в Twitter главы ЕК.

Обсуждение механизма коррекции ценообразования на рынке продолжается, уже проделана большая работа, а также определены технические детали, но странам ЕС еще предстоит принять политическое соглашение о том, какой будет предельная цена, сообщила глава ЕК.

«Я очень надеюсь, что мы придем к выводу в течение ближайших дней», — сказал фон дер Ляйен.

Согласно предложению Еврокомиссии, ограничение вступает в силу в случае, если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт·ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м), а разница с ценой на сжиженный природный газ — больше €58 (около $616 за 1 тыс. куб. м).

В декабре 12 стран ЕС потребовали снизить обсуждаемый потолок биржевых цен на газ, писал Bloomberg. Среди них Бельгия, Греция, Италия, Польша, Болгария, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Хорватия. Собеседник агентства указал, что у коалиции этих стран достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение в случае, если их требование не будет выполнено.

Встреча министров энергетики стран ЕС, на которой будет обсуждаться ограничение цен, запланирована на 13 декабря.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, которые принимают политические решения, нарушающие условия контрактов. О том, что введение предельных цен на газ повлечет за собой прекращение поставок, также говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер.