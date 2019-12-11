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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Корреспондент «Медузы» попросил зарегистрировать сообщение о преступлении — подкидывании наркотиков и избиении. По его словам, формально правоохранительным органам «до сих пор неизвестно» о применении насилия
Иван Голунов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции. Об этом сообщает «Медуза».

В заявлении он попросил зарегистрировать сообщение о преступлении — подкидывание в его жилище и личные вещи наркотиков, а также незаконное применение насилия и спецсредств. Журналист считает, что действия полицейских подпадают под п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

По словам Голунова, формально факт избиения «до сих пор неизвестен сотрудникам правоохранительных органов», передает издание.

Спецкор «Медузы» был задержан в центре Москвы 6 июля по подозрению в сбыте и хранении наркотиков. 8 июля суд отправил его под домашний арест, а через три дня отпустил из-за недоказанности вины. 11 июня МВД прекратило уголовное дело против журналиста. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили. Уголовное дело он связывал с материалом о столичном рынке похоронных услуг и возможных связях с ним ФСБ.

Общество
Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста

По словам журналиста, во время задержания сотрудники правоохранительных органов избивали его и не давали связаться с адвокатом. В июле СК начал доследственную проверку по факту превышения полномочий полицейскими. В конце октября адвокат Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя за бездействие в течение четырех месяцев по сообщению о совершении преступления в отношении Голунова, но 2 декабря жалобу отклонили

Дело Голунова вызвало общественный резонанс. Изначально полиция утверждала, что в квартире журналиста обнаружили нарколабораторию. Позднее выяснилось, что фотографии нарколаборатории были сделаны не в квартире Голунова. После закрытия дела журналиста нескольких высокопоставленных сотрудников московской полиции уволили.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Любовь Порываева
Теги: Иван Голунов, ФСБ, жалоба
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