Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских

Корреспондент «Медузы» попросил зарегистрировать сообщение о преступлении — подкидывании наркотиков и избиении. По его словам, формально правоохранительным органам «до сих пор неизвестно» о применении насилия

Иван Голунов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции. Об этом сообщает «Медуза».

В заявлении он попросил зарегистрировать сообщение о преступлении — подкидывание в его жилище и личные вещи наркотиков, а также незаконное применение насилия и спецсредств. Журналист считает, что действия полицейских подпадают под п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

По словам Голунова, формально факт избиения «до сих пор неизвестен сотрудникам правоохранительных органов», передает издание.

Спецкор «Медузы» был задержан в центре Москвы 6 июля по подозрению в сбыте и хранении наркотиков. 8 июля суд отправил его под домашний арест, а через три дня отпустил из-за недоказанности вины. 11 июня МВД прекратило уголовное дело против журналиста. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили. Уголовное дело он связывал с материалом о столичном рынке похоронных услуг и возможных связях с ним ФСБ.