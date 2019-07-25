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Преследование Ивана Голунова ,  
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Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности после дела журналиста Ивана Голунова. Главк опубликовал снимки нарколаборатории под видом фото из квартиры журналиста
Юрий Титов (Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»)

Руководство ГУ МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации главка Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил РБК председатель Республиканского юридического общества, бывший член общественного совета при ГУ МВД по Москве Александр Хаминский со ссылкой на ответ главка на его запрос.

Ответ Хаминскому за подписью главы управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Александра Князева есть в распоряжении РБК.

«По результатам служебной проверки, проведенной в ГУ МВД по Москве, принято решение о привлечении Ю.В. Титова к дисциплинарной ответственности», — сказано в письме; какая именно санкция применена к Титову, не уточняется. Князев добавил, что проверка проводилась по вопросу правовой оценки действий Титова при освещении в СМИ и интернете обстоятельств задержания Голунова.

Титов в разговоре с РБК заявил: «Не комментирую действия Хаминского». Также он не ответил на вопросы о примененном к нему наказании. Князев не ответил на звонки и сообщения РБК.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

Голунов был задержан по делу о приготовлении к сбыту наркотиков 7 июня, 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении преследования журналиста.

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

В первом официальном сообщении МВД о задержании Голунова утверждалось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре» и «по месту проживания задержанного». К сообщению были прикреплены фотографии нарколаборатории, размещенной дома у Голунова, однако знакомые журналиста обратили внимание, что на фотографиях была изображена не его квартира. Титов после этого продолжал называть неправдой информацию о том, что фото сделаны в другом месте. Позднее главк официально признал ошибку и назначил служебную проверку.

В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина. В дальнейшем были уволены и другие офицеры УВД по ЗАО.

Фотогалерея 
Иван Голунов после прекращения уголовного дела. Фоторепортаж

Авторы: Максим Солопов, Маргарита Алехина
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Иван Голунов, полиция, Москва
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