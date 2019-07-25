Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности после дела журналиста Ивана Голунова. Главк опубликовал снимки нарколаборатории под видом фото из квартиры журналиста

Юрий Титов (Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»)

Руководство ГУ МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации главка Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил РБК председатель Республиканского юридического общества, бывший член общественного совета при ГУ МВД по Москве Александр Хаминский со ссылкой на ответ главка на его запрос.

Ответ Хаминскому за подписью главы управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Александра Князева есть в распоряжении РБК.

«По результатам служебной проверки, проведенной в ГУ МВД по Москве, принято решение о привлечении Ю.В. Титова к дисциплинарной ответственности», — сказано в письме; какая именно санкция применена к Титову, не уточняется. Князев добавил, что проверка проводилась по вопросу правовой оценки действий Титова при освещении в СМИ и интернете обстоятельств задержания Голунова.

Титов в разговоре с РБК заявил: «Не комментирую действия Хаминского». Также он не ответил на вопросы о примененном к нему наказании. Князев не ответил на звонки и сообщения РБК.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.