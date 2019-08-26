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Преследование Ивана Голунова ,  
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Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев оставил должность, узнал РБК. Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке

Подполковник ФСБ Марат Медоев, упомянутый в расследовании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном рынке в столице, покинул свой пост. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердили три собеседника, близких к ФСБ.

«Марата сняли около месяца назад», — уточнил один из собеседников РБК, близких к спецслужбе. О новом месте работы Медоева собеседники РБК не сообщили.

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева. Он сын Игоря Медоева — генерал-майора спецслужбы, Героя России, экс-помощника министра обороны Анатолия Сердюкова.
 

Политика
Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

Люди, близкие к Дорофееву и Медоеву, контролируют столичный и подмосковный похоронный рынок, утверждалось в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В нем сообщалось, что после массовой драки на Хованском кладбище «навести порядок» на столичном похоронном рынке поручили бывшему оперативнику антикоррупционного управления МВД Артему Екимову, ставшему директором ГБУ «Ритуал».

Екимов считался близким к Дорофееву и Медоеву (его дружба с последним упоминалась в деле экс-генерала МВД Дениса Сугробова). Своим заместителем Екимов назначил ставропольского бизнесмена Валериана Мазараки; после этого почти все московские кладбища и подразделения «Ритуала» возглавили люди из окружения Мазараки.

Семья Мазараки дружна с семьей Медоевых. Так, Анастасия Мазараки (невестка Валериана Мазараки) имеет участок в коттеджном поселке «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища по соседству с участками Медоева и Дорофеева, а также Бориса Королева — предполагаемого сына главы Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. Мазараки присутствовала на дне рождения жены Медоева (торжество обошлось в 18–20 млн руб.), а на ее дне рождения, в свою очередь, была сестра подполковника ФСБ. В расследовании Голунова упоминался собеседник в силовых структурах, знакомый с Медоевым, который называл его правой рукой Дорофеева.

В июне Голунова задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков, что он связал с подготовкой расследования о ритуальном рынке. Суд отправил журналиста под домашний арест. Через несколько дней лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела. После этого должностей лишились руководитель столичного УВД по ЗАО (сотрудники которого задержали журналиста) Андрей Пучков, его заместитель Игорь Петухов, глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник соответствующего отдела в УВД по ЗАО Андрей Щиров. СКР назначил доследственную проверку в отношении силовиков, связанных с задержанием журналиста.

К работе над расследованием Голунова подключились корреспонденты 30 изданий, оно было опубликовано через несколько недель после задержания и освобождения журналиста.

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков, Петр Канаев, Владимир Дергачев
Теги: Иван Голунов, ФСБ, похоронное дело
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