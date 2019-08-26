Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев оставил должность, узнал РБК. Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке

Подполковник ФСБ Марат Медоев, упомянутый в расследовании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном рынке в столице, покинул свой пост. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердили три собеседника, близких к ФСБ.

«Марата сняли около месяца назад», — уточнил один из собеседников РБК, близких к спецслужбе. О новом месте работы Медоева собеседники РБК не сообщили.

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева. Он сын Игоря Медоева — генерал-майора спецслужбы, Героя России, экс-помощника министра обороны Анатолия Сердюкова.



Люди, близкие к Дорофееву и Медоеву, контролируют столичный и подмосковный похоронный рынок, утверждалось в расследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В нем сообщалось, что после массовой драки на Хованском кладбище «навести порядок» на столичном похоронном рынке поручили бывшему оперативнику антикоррупционного управления МВД Артему Екимову, ставшему директором ГБУ «Ритуал».