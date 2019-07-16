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Северсталь ₽1 207,46 (+15%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
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Преследование Ивана Голунова ,  
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СКР начал доследственную проверку полицейских по делу Голунова

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудниками столичной полиции в отношении журналиста, специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в Twitter сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Он опубликовал копию ответа московской прокуратуры, которая отчиталась перед ним о ходе расследования.

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«В связи с выявленными нарушениями федерального закона <...> при проведении в отношении Голунова оперативно-розыскных мероприятий установленного порядка предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности, а также при задержании последнего 11 июня прокуратурой города начальнику ГУ МВД по Москве внесено представление об их устранении», — говорится в ответе и.о. прокурора Москвы Олега Манакова.

Доследственная проверка проводится по ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий. Ранее такую проверку проводили в МВД.

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Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня, однако известно об этом стало только на следующий день, поскольку сотрудники полиции в нарушение закона не предоставили журналисту право сообщить о своем местонахождении родным и близким. Спустя два дня его отправили под домашний арест по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, а спустя еще два дня его освободили и сняли все обвинения.

Журналист настаивает на том, что наркотики ему подбросили, а уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью, поскольку он готовил перед задержанием расследование о ритуальном бизнесе.

Теги: Иван Голунов, доследственная проверка
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