СКР начал доследственную проверку полицейских по делу Голунова

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту превышения должностных полномочий сотрудниками столичной полиции в отношении журналиста, специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом в Twitter сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Он опубликовал копию ответа московской прокуратуры, которая отчиталась перед ним о ходе расследования.

«В связи с выявленными нарушениями федерального закона <...> при проведении в отношении Голунова оперативно-розыскных мероприятий установленного порядка предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности, а также при задержании последнего 11 июня прокуратурой города начальнику ГУ МВД по Москве внесено представление об их устранении», — говорится в ответе и.о. прокурора Москвы Олега Манакова.

Доследственная проверка проводится по ст. 286 УК РФ о превышении должностных полномочий. Ранее такую проверку проводили в МВД.