Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Турцию завтра, 19 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на турецкий источник. По информации агентства, он присоединится к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее сегодня Зеленский заявил, что намерен отправиться в Турцию для «активизации переговоров». По его словам, у украинской стороны есть «наработанные решения», которые она намерена представить партнерам. «Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — сообщил он.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»
Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России
Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ
Врачи назвали долю пациентов с лишним весом
Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями
Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters