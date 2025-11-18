 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Global Look Press)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Турцию завтра, 19 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на турецкий источник. По информации агентства, он присоединится к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что намерен отправиться в Турцию для «активизации переговоров». По его словам, у украинской стороны есть «наработанные решения», которые она намерена представить партнерам. «Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — сообщил он.

Владимир Зеленский

Материал дополняется

