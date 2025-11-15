Умеров заявил об «активизации стамбульских договоренностей»

Стороны при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ договорились, что будут активированы стамбульские договоренности, заявил Умеров. Киев сам сорвал процесс обмена, обменяв из 1200 человек только 30%, сообщал МИД России

При посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

По его словам, речь идет об обмене 1200 украинцев. «В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты», — написал он. Умеров не уточнил, с кем проводил переговоры и с кем пройдут консультации.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 2 октября. Тогда Киев передал Москве 185 российских военнослужащих, а та, в свою очередь, также вернула 185 военнопленных.

Киев сорвал договоренности об обмене 1200 человек, сообщала ранее в ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Из 1200 договоренных поменяли менее 30%», — писала она.

11 ноября секретарь СНБО сообщил, что прибыл в Стамбул. Целью визита он назвал разблокировку процесса обмена военнопленными с Россией. Умеров рассказал, что в ближайшие дни у него запланирован ряд встреч, в том числе в Турции. «Вопрос именно об этом — возобновить обмены», — добавил он.

Об обмене пленными в формате «1000 на 1000» Москва и Киев договорились изначально в мае во время первых после почти трехлетнего перерыва прямых переговоров. Обмен тогда разбили на три этапа: 23 мая Москва и Киев передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских, 24 и 25 мая — по 307 и 303 пленных соответственно. Позднее стороны обменялись военнослужащими в июне, после второго раунда переговоров, число участников обмена ни Москва, ни Киев не раскрывали. В июле состоялась третья встреча, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва предложила Киеву начать новый обмен и передать не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны. Договоренность об этом подтвердил глава украинской делегации, секретарь СНБО Умеров. Стороны провели обмены пленными 23 июля, 14 и 24 августа, а также 2 октября.