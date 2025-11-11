Лавров назвал условие для урегулирования конфликта на Украине
Для урегулирования конфликта на Украине Западу необходимо отказаться от идеи временного перемирия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским журналистам.
По словам главы МИД России, урегулировать конфликт будет возможно, если западные страны осознают «безвыходность такого сценария».
«Нужно не требовать прекращения боевых действий, чтобы продолжать накачивать Украину оружием, а поступить так, как предложил президент [США Дональд] Трамп перед Аляской. Он тогда сказал, что временное перемирие ничего не решит и нужно прекращать конфликт на основе принципов устойчивого урегулирования», — заявил Лавров, отвечая на вопросы журналистов.
Он подчеркнул, что эта позиция Трампа стала основой пониманий, которые российская и американская стороны согласовали во время саммита на Аляске.
Речь идет о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоялась в середине августа на Аляске. Главной темой саммита стал конфликт на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий.
По итогам саммита Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», но отметил, что сделки по Украине пока нет. Путин охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную.
