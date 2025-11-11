 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров назвал условие для урегулирования конфликта на Украине

Лавров: для урегулирования на Украине Западу нужно отказаться от идеи перемирия
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Лавров назвал условие для урегулирования конфликта на Украине
Video

Для урегулирования конфликта на Украине Западу необходимо отказаться от идеи временного перемирия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским журналистам.

По словам главы МИД России, урегулировать конфликт будет возможно, если западные страны осознают «безвыходность такого сценария».

«Нужно не требовать прекращения боевых действий, чтобы продолжать накачивать Украину оружием, а поступить так, как предложил президент [США Дональд] Трамп перед Аляской. Он тогда сказал, что временное перемирие ничего не решит и нужно прекращать конфликт на основе принципов устойчивого урегулирования», — заявил Лавров, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что эта позиция Трампа стала основой пониманий, которые российская и американская стороны согласовали во время саммита на Аляске.

Лавров сообщил об ожидании от США подтверждения по договоренностям Аляски
Политика
Сергей Лавров

Речь идет о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоялась в середине августа на Аляске. Главной темой саммита стал конфликт на Украине. Стороны обсуждали возможные варианты мирного урегулирования, гарантии безопасности и условия прекращения боевых действий.

По итогам саммита Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», но отметил, что сделки по Украине пока нет. Путин охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Сергей Лавров МИД Украина конфликт на Украине урегулирование
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

