Bloomberg узнал о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично сообщить Москве о результатах предстоящих переговоров с Владимиром Зеленским, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Такое решение будет принято в случае достижения положительного результата, включая возможный прогресс по обмену пленными. Москва участвовать в переговорах не будет.
Зеленский ранее заявил, что отправится в Турцию для «активизации переговоров» и представит партнерам подготовленные решения. Он назвал приближение окончания конфликта приоритетом Украины. «Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — сообщил президент.
За неделю до анонсированной Зеленским поездки Стамбул посетил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, при посредничестве Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности» — обмен 1,2 тыс. украинцев. Фидан в середине ноября заявил, что конфликт на Украине максимально приблизился к своему завершению.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва и Киев продолжают контакты на экспертном уровне по вопросу обмена пленными.
