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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ отчиталась о «сотне ударов» по объектам группировок в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о сотне ударов по ХАМАС и ликвидации лидеров террористов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильская армия уничтожила командующего военным крылом третьей по величине группировки в секторе Газа, а также ударила по местам запуска ракет и шахтам туннелей, использующихся боевиками
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Авиация Израиля за сутки нанесла «сотню ударов» по объектам в секторе Газа и ликвидировала высокопоставленных членов палестинских группировок, в том числе — главу военного крыла организации «Комитеты народного сопротивления» в Рафахе Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалу. Об этом сообщила ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«Комитеты народного сопротивления» — третья по величине группировка в секторе Газа после ХАМАС и Палестинского исламского джихада (запрещена и признана террористической в России)

Ударам в секторе подверглись «пусковые позиции противотанковых ракет, шахты туннелей террористов, разведывательная инфраструктура и командные центры». «Также были поражены десятки минометных установок, большинство из которых были уничтожены сразу после запуска снарядов по Израилю», — сообщила израильская армия.

Среди прочих погибших — большое число бойцов элитной боевой группы палестинской группировки «Нухба».

По данным Haaretz, в секторе Газа в результате ударов Израиля погибла высокопоставленный член ХАМАСа Джамиля аль-Шанти — первая женщина, занявшая такую должность.

После нападения группировки на Израиль израильская армия наносит удары по сектору Газа и неоднократно сообщала о ликвидации высокопоставленных членов ХАМАС. В числе убитых армия называла главу совета группировки в Газе, «министра экономики» ХАМАС, главу воздушных сил, командира роты «Нухбы», руководившего атакой на израильские города.

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Премьер Израиля пообещал уничтожить каждого боевика ХАМАС из-за обнаружения жестоко убитых мирных жителей. В качестве условий для прекращения войны израильская сторона требует от ХАМАС сдаться и отпустить заложников. Группировка утверждает, что не совершала военных преступлений.

По сведениям ООН, получаемых от властей, в Израиле погибли 1,3 тыс. человек, еще 4,2 тыс. ранены. В секторе Газа — 3 тыс. погибших и 12,5 тыс. раненных, еще сотни числятся пропавшими без вести под завалами.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС сектор Газа авиаудар
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