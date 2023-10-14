ЦАХАЛ: ликвидирован один из руководителей атаки на Израиль Мерад Абу Мерад

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из руководителей атаки на Израиль

Израиль отчитался о пресечении проникновения группы боевиков из Ливана и уничтожении одного из военных лидеров ХАМАСа, ответственного за вторжение

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Израильская армия ликвидировала главу воздушных сил палестинской группировки ХАМАС Мерада Абу Мерада, который в значительной степени отвечал за руководство боевиками при атаки на Израиль. Об этом сообщил ЦАХАЛ.

«Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по оперативному штабу террористической организации ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации», — сообщили в армии.

Авиаудары были нанесены по целям в разных районах сектора Газа, отчиталась армия — десяткам объектам ХАМАСа и элитного подразделения группировки «Нухба», боевики которой стали «одной из ведущих сил» нападения на Израиль.

Кроме того, армия сообщила о предотвращении попытки группы боевиков проникнуть в Израиль с территории Ливана. Нескольких боевиков уничтожили ударом дрона.

Израиль был атакован боевиками ХАМАС утром 7 октября, они проникли в несколько населенных пунктов. Атаке подвергся и музыкальный фестиваль Nature Party, проходивший неподалеку от границы, там погибли 260 мирных жителей. Израиль также обвинил группировку в обезглавливании детей.

По сведениям NBC, в обнаруженных у погибших боевиков документах нашли планы по атакам на школы и молодежный центр в приграничных городах, чтобы «убить как можно больше людей» и захватить заложников.

ХАМАС отверг обвинения в обезглавливании детей и наведениях на мирных жителей, также в движении заявили, что действия самого Израиля «равносильны военным преступлениям и геноциду».



