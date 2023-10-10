Израильские военные заявили об убийстве «министра экономики ХАМАС»

ЦАХАЛ также сообщил о ликвидации высокопоставленного члена палестинского движения Закарии Абу Маамара, который отвечал за принятие решений в секторе Газа. Представитель ХАМАС подтвердил гибель обоих на юге анклава

Джавад Абу Шамала (Фото: ragipsoylu / Twitter)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью убила «министра экономики ХАМАС» Джавада Абу Шамала, говорится в сообщении вооруженных сил страны в соцсети Х (бывший Twitter). Он был ликвидирован в результате удара военного самолета.

Израильские военные заявили, что Абу Шамала «управлял финансами организации и выделял средства на финансирование и управление терроризмом внутри и за пределами сектора Газа».

ЦАХАЛ также сообщил об убийстве одного из высокопоставленных членов ХАМАС Закарии Абу Маамара. По данным израильской армии, он отвечал за принятие решений в секторе Газа, связи, операции и координацию между организациями в анклаве. Маамар также были известен как близкий соратник лидера ХАМАС Яхья аль-Синвара, он «активно работал, чтобы подстрекать и действовать против Израиля и подвергать опасности его жителей», говорится в сообщении.

Представитель ХАМАС подтвердил Reuters, что Абу Шамала и Абу Маамар были убиты в результате авиаудара на юге сектора Газа.

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