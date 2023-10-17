Израиль сообщил о ликвидации одного из лидеров ХАМАС

Армия Израиля ликвидировала главу совета ХАМАС в секторе Газа и нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Израильский премьер пообещал уничтожить группировку и каждого его члена в ответ на нападение 7 октября

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Израильская армия ликвидировала Усаму Мазини — главу совета (шуры) палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, операция проведена ЦАХАЛ совместно с контрразведывательным ведомством ISA. Об этом армия сообщила в телеграм-канале.

По сведениям ЦАХАЛ, Усама Мазини занимался захваченным ХАМАСом заключенными и руководил «террористической деятельностью против Израиля».

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам «Хезболлы» в Ливане», — добавили в оборонном ведомстве.

После нападения группировки на Израиль израильская армия наносит удары по сектору Газа и неоднократно сообщала о ликвидации высокопоставленных членов ХАМАСа. Среди убитых были «министр экономики» группировки, глава воздушных сил, командир роты элитного спецназа «Нухба», руководивший атакой на израильские города.

Израиль после атаки группировки 7 октября назвал ее существование экзистенциальной угрозой. Минобороны Израиля намерилось «стереть» ХАМАС. «Израиль сражается всеми силами, на всех фронтах, мы пошли в атаку. Каждый член ХАМАС — мертвец», — пообещал израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он пояснил такое отношение обнаруженными телами мирных израильтян, которых жестоко убили.

ХАМАС настаивает, что не совершал военных преступлений.



